Οι παίκτες του Βόλου Μπουζούκης και Τζόκα μεγάλωσαν τις οικογένειές τους.

Δύο νέα μέλη στην οικογένεια του Βόλου, αφού οι Γιάννης Μπουζούκης και Τζόκα απέκτησαν νέα μέλη στην οικογένειά τους.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ: «Διπλή χαρά για την οικογένεια του Βόλου, καθώς τις γιορτινές αυτές ημέρες απέκτησε δύο νέα μέλη.

Ο Γιάννης Μπουζουκης έγινε για πρώτη φορά μπαμπάς φέρνοντας στον κόσμο η γυναίκα του ένα υγιέστατο αγοράκι, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα ο Τζόκα έγινε για δεύτερη φορά πατέρας με τη σύζυγό του να φέρνει στον κόσμο ένα επίσης υγιέστατο κοριτσάκι.

Γιάννη και Τζόκα να σας ζήσουν, να είναι γερά, δυνατά και τυχερά…».