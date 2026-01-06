Βόλος - Κηφισιά: Τα highlights του ματς (vid)
Η Κηφισιά πέτυχε ακόμα ένα ορόσημο στην... ξέφρενη πορεία της στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο επικράτησε του Βόλου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με 1-0 και πανηγύρισε την πρώτη πρόκριση στην ιστορία του κλαμπ στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.
Οι γηπεδούχοι είχαν δυο δοκάρια στο πρώτο μέρος. Στο 10' ο Ασεχνούν με υπέροχη απευθείας εκτέλεση φάουλ σημάδεψε το οριζόντιο του Ξενόπουλου και στο 20' λεπτό η μπάλα σταμάτησε στη ρίζα του δοκαριού, έπειτα από πλασέ του Κάργα.
Από την πλευρά του ο Σιαμπάνης έκανε δυο εντυπωσιακές επεμβάσεις, στο 7' σε μακρινό σουτ του Πόμπο και στο 27' σε κεφαλιά του Ζέρσον Σόουζα.
Η Κηφισιά βρήκε το γκολ της νίκης το 81', με μια εκ των αλλαγών του Σεμπάστιαν Λέτο. Ο Αμανί βρήκε χώρο εκτός περιοχής και με δυνατό σουτ τίναξε τα δίχτυα του Σιαμπάνη για το τελικό 0-1.
