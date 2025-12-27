Ο Σιπιόνι βρέθηκε στην Αργεντινή και επισκέφθηκε τους πρώην συμπαίκτες του στην Τίγκρε, εκμεταλλευόμενος την άδεια από τον Ολυμπιακό.

Ο Λορέντσο Σιπιόνι εκμεταλλεύτηκε το μικρό διάλειμμα που έδωσε στους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και πήρε τον δρόμο της επιστροφής για την πατρίδα του. Προορισμός, φυσικά, η Αργεντινή, για λίγες ημέρες ξεκούρασης και επανασύνδεσης με ανθρώπους και στιγμές που σημάδεψαν την καριέρα του.

Lolo Scipioni, está en el país para celebrar las fiestas con los seres queridos y vino al estadio a ver el primer entrenamiento y a estar con sus ex compañeros.



¡Tigre es tu casa @loloscipioni, que mejor sentido de presencia que salir con @NahuBane de la cancha! pic.twitter.com/OKoxEGFMIx December 26, 2025

Ο μέσος των «ερυθρόλευκων» πέρασε χρόνο με την οικογένειά του, όμως δεν θα μπορούσε να μην κάνει και μια στάση… καρδιάς. Ο Σιπιόνι βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο της Τίγκρε, εκεί όπου έκανε τα πρώτα του σημαντικά βήματα και όπου τον περίμεναν παλιοί γνώριμοι. Χαιρέτησε έναν προς έναν τους πρώην συμπαίκτες του. Η παρουσία του μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε. Ο 21χρονος έμεινε αρκετή ώρα με τους παλιούς του συμπαίκτες και, φεύγοντας, τον είδαν να αποχωρεί μαζί με τον Νάου Μπανέγας, με τον οποίο κρατούν ακόμα στενή επαφή. Παράλληλα, μίλησε και σε τοπικό Μέσο για τη ζωή του στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό.