ΠΑΟΚ: Το όραμα του Ιβάν, η δουλειά του Ραζβάν

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει και εξηγεί που βασίζεται και που θα βασιστεί ο ΠΑΟΚ για να πετύχει τους επόμενους μεγάλους στόχους του…

Μεταγραφές! Έφθασε η περίοδος και πάλι… Πότε είχαμε Αύγουστο που «κάναμε» μεταγραφές, πότε ήρθε ο χειμώνας να ξαναρχίσει αυτό το παιχνίδι… Πόσοι είναι άραγε οι παίκτες που αποκτήθηκαν το καλοκαίρι και επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες;

Για κάθε πρόβλημα στο ποδόσφαιρο, νομίζουμε ότι η λύση είναι οι… μεταγραφές.

- Δεν βάζουμε γκολ; «Κάντε μεταγραφές…»

- Δεν κερδίζουμε; «Πάρτε παίκτες…»

- Έχουμε τραυματισμούς; «Πάρε άλλους…»

- Τρώμε πολλά γκολ; «Κάντε μεταγραφές…»

- Δεν βγαίνει το Ελλάδα-Ευρώπη; «Χρειάζονται και άλλες μεταγραφές…»

- Χάλασε το κλίμα; «Χρειάζονται μεταγραφές…»

Καλά… Μακάρι να ήταν τόσο απλό το ποδόσφαιρο. Ή μάλλον τι ωραία που δεν κρίνονται όλα τόσο απλά και τόσο εύκολα, μόνο μέσα από μια τέτοια διαδικασία... Αν ήταν έτσι, θα άλλαζαν οι ομάδες 10-20 παίκτες κάθε καλοκαίρι και χειμώνα και θα διεκδικούσαν όλοι τις πρώτες θέσεις…

Για παράδειγμα, τι ποσοστό μεταγραφών του καλοκαιριού παίζουν, αποδίδουν ή διακρίνονται μέχρι τώρα; Αφού πέρασε ο καιρός, καταλάβαμε και πάλι ότι είναι πολύ-πολύ δύσκολο σε ένα σύνολο μεταγραφών να πιάσει έστω το 50% ; Ο ΠΑΟΚ λόγω μεταγραφών κάνει όσα κάνει; Ο Ολυμπιακός πορεύεται κυρίως από τις μεταγραφές του; Ή μήπως το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι οι παίκτες που παίρνει ξοδεύοντας -αλήθεια είναι- πάρα μα πάρα πολλά λεφτά; Ο Λεβαδειακός έχει ομαδάρα λόγω των μεταγραφών του ή επειδή η ομάδα «έκανε» όλους τους παίκτες και τους ανέβασε την αξία τους;

Είναι τόσο βέβαιο ότι τώρα που κάποιοι διαβάζουν το κείμενο, θα σκέφτονται ότι αυτός… «θέλει να δικαιολογήσει το ότι δεν θα γίνουν μεταγραφές». Τι να κάνουμε; Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χάνεις χρόνο για εξηγήσεις. «Ό, τι καταλαβαίνει ο καθένας» και πάμε παρακάτω…

Στον ΠΑΟΚ όποιος και να έρθει, όσο παικταράς και αν είναι ο Ζαφείρης δηλαδή που αποτελεί την μεταγραφή ρεκόρ στην ιστορία του ΠΑΟΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου, οι μεταγραφές δεν ήταν, δεν είναι και δεν θα είναι το… μυστικό της επιτυχίας. Αυτό δεν οφείλεται στο ότι ο Λουτσέσκου δεν τους βάζει να παίζουν αμέσως τους νεοαποκτηθέντες… Άλλες είναι οι βασικές αρχές που κρίνουν την επιτυχία του Δικεφάλου.

Όοολα στον ΠΑΟΚ εξαρτώνται και βασίζονται στο όραμα του Σαββίδη και ακολούθως στη δουλειά του Λουτσέσκου. Στη δυναμική που δίνει ο ιδιοκτήτης ο οποίος περνάει με τον τρόπο του τα μηνύματα για τους μεγάλους στόχους που μπορούν να επιτευχθούν (και έχουν επιτευχθεί με τέτοια συχνότητα για πρώτη φορά στην 100ετη ιστορία του Συλλόγου) αλλά και στη φιλοσοφία-νοοτροπία του προπονητή. Συνδυαστικά, τα πάντα στον ΠΑΟΚ είναι η σχέση των δύο. Πώς ο Σαββίδης βρήκε τον άνθρωπο που μπορεί να του υλοποιήσει το όραμα…

Αν ο ΠΑΟΚ δεν πάρει καλούς παίκτες ή τέλος πάντων αν δεν «πιάσουν» οι μεταγραφές του, μπορεί και να πετύχει πράγματα. Αν η σχέση Σαββίδη-Λουτσέσκου κλονιστεί και δεν λειτουργεί αρμονικά στην καθημερινότητα του ΠΑΟΚ ακόμη και στις διαφωνίες τους, τότε ο Δικέφαλος δεν έχει καμία μα καμία τύχη. Ο Σαββίδης και όλα όσα μπορεί να προσφέρει στον Σύλλογο, μεταξύ των οποίων και ο καλύτερος ο προπονητής!

* Καλές γιορτές σε όλους. Υγεία να έχουμε, πνευματικά και σωματικά. Ας τα έχουμε καλά με τον εαυτό μας και μετά με τους άλλους…