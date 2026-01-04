Ο Μαντούρο δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην ευκαιρία για λίγο… τρολάρισμα. Η σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας έφερε το όνομά του στο προσκήνιο και ο Ολλανδός πρώην μέσος του ΠΑΟΚ ανέβασε ένα χιουμοριστικό story.

Η σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έδωσε την αφορμή για λίγο… χιούμορ από έναν πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ.Ο λόγος για τον Χέντβιχες Μαντούρο, που φόρεσε τη φανέλα του «Δικεφάλου» τη σεζόν 2014-15 σε 19 ματς. Ο Ολλανδός, πλέον προπονητής, δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει ένα αυτοσαρκαστικό σχόλιο λόγω της συνεπωνυμίας του με τον Βενεζουελάνο ηγέτη.

Στην ανάρτησή του στο Instagram, επεξεργάστηκε τη διάσημη φωτογραφία που δείχνει τον πρόεδρο με δεμένα μάτια κατά τη μεταφορά του στις ΗΠΑ, βάζοντας το δικό του πρόσωπο στη θέση του Μαδούρο. Η λεζάντα; «Ο Τραμπ δημοσιεύει φωτογραφία του Μαδούρο με δεμένα μάτια». Και για να μην αφήσει καμία αμφιβολία ότι… είναι καλά, πρόσθεσε: «Επίσημη δήλωση: Δεν με πιάνεις τόσο εύκολα. Είμαι καλά».

Η ανάρτηση: