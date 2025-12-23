Το τρέιλερ του ΠΑΟΚ για τη νέα Χριστουγεννιάτικη ταινία τα σπάει...

Ο ΠΑΟΚ την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου θα κυκλοφορήσει τη νέα του Χριστουγεννιάτικη ταινία κι από το τρέιλερ που κυκλοφόρησε φαίνεται ότι θα ενθουσιάσει.

Η 9η έκδοση ένας θεσμός πλέον για τον ΠΑΟΚ αυτές τις μέρες έχει πρωταγωνιστές παίκτες και ηθοποιούς. Παραμονή των Χριστουγέννων, λοιπόν, θα κυκλοφορήσει η ταινία «PAOK FC X Varagons Xmas Project Part 9: The missing piece». Τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να μπει στην τελική ευθεία για τον εορτασμό των 100 ετών, η ταινία θα τον συνοδύει κι αναμένεται απολαυστική.

Τάισον, Γιακουμάκης, Τσιφτσής, Ντεσπόντοφ κι άλλοι παίκτες δίνουν ρεσιτάλ. Μαζί τους οι γνωστοί ηθοποιοί και φίλοι του ΠΑΟΚ Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Δημήτρης Μαυρόπουλος. Η διευθύνουσα σύμβουλος της ΠΑΕ Μαρία Γκοντσάρεβα παραγγέλνει το... απόλυτο στολίδι για το χριστουγεννιάτικο δέντρο στον Σκιαδαρέση.

Ο ηθοποιός κάνει τα πάντα και το ετοιμάζει με χρώμα ΠΑΟΚ φυσικά. Στον δρόμο για την Τούμπα ξεχνάει τη βαλίτσα που έχει το στολίδι σε ένα ταξί. Τότε αρχίζει η αναζήτηση. Ο Τάισον σε ρόλο παππού με τη μαγκούρα του ψάχνει.

Μιχαηλίδης, Τσιφτσής, Ντεσπόντοφ, Χατσίδης, Μπέρδος, έχουν ξεχυθεί στην πόλη. Σε μπαρ, φούρνους, στους δρόμους. Για τη βαλίτσα που χάθηκε με το πολύτιμο στολίδι, το «missing piece». Γιακουμάκης και Πέλκας ανακρίνουν τον Μαυρόπουλο.

Απόλαυση το τρέιλερ και αύριο η ταινία