Όπως μεταδίδει δημοσίευμα από τη Σλοβενία, ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται ξανά για τον Βάνια Ντρκούσιτς που επιθυμεί να αποχωρήσει από τη Ζενίτ.

Ο Βάνια Ντρκούσιτς φαίνεται πως βρίσκεται στη λίστα του ΠΑΟΚ εν όψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, με τον διεθνή Σλοβένο αμυντικό να παρουσιάζεται από σλοβένικη ιστοσελίδα ως μία ρεαλιστική επιλογή για τον Δικέφαλο του Βορρά. Παρότι αποτελεί βασικό στέλεχος της Ζενίτ, όλα δείχνουν πως ο ίδιος εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο του να αποχωρήσει, με βασικό κίνητρο την επιστροφή του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ο Ντρκούσιτς αγωνίζεται στη Ζενίτ από το καλοκαίρι του 2024, όταν μετακόμισε στην Αγία Πετρούπολη από τη Σότσι.Τη φετινή σεζόν μετρά ήδη 20 συμμετοχές, έχοντας σταθερό ρόλο στο αρχικό σχήμα των Ρώσων, οι οποίοι βρίσκονται στη δεύτερη θέση του ρωσικού πρωταθλήματος, μόλις έναν βαθμό πίσω από την Κρασνοντάρ. Αξίζει να σημειωθεί πως στο ξεκίνημα της περσινής χρονιάς είχε αγωνιστεί ως δανεικός στον Ερυθρό Αστέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του παίκτη τις οποίες έφεραν στο φως οι Σλοβένοι, ο ΠΑΟΚ ξεχωρίζει αυτή τη στιγμή ως ο πιο πιθανός προορισμός για τον 26χρονο. Δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε που το όνομά του «παίζει» για τους Θεσσαλονικείς μιάς και το καλοκαίρι του 2024 ο σύλλογος του Ιβάν Σαββίδη είχε κάνει πρόταση στην τότε ομάδα του, τη Σότσι, για την απόκτησή του.