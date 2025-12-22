Η αντοχή στην υποχρέωση

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει για την ΑΕΚ των ανατροπών, την εύκολη νίκη του ΠΑΟΚ και τα αποτελέσματα καλής ψυχολογίας, που είδαμε αυτή την αγωνιστική.

Η ΑΕΚ θα κάνει τελικά γιορτές στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Σουπερλίγκας κι ας πήρε ο Ολυμπιακός τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα πριν δύο αγωνιστικές. Χάρη στην νίκη με τον ΟΦΗ με 2-1, η ΑΕΚ πέρασε πρώτη αφήνοντας δεύτερο τον Ολυμπιακό που έφερε το Σάββατο ισοπαλία με την Κηφισιά και είδε και τον ΠΑΟΚ να τον πλησιάζει στον πόντο. Ο ΠΑΟΚ κερδίζοντας τον ΠΑΟ έκανε σαφώς την νίκη της ημέρας και την τρίτη στα τέσσερα ματς που έχει δώσει μέχρι τώρα με τον ΠΑΟ, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό.

Ας δούμε μερικά πράγματα παραπάνω για τα παιχνίδια της αγωνιστικής, πλην αυτό του Ολυμπιακού για το οποίο έγραψα χθες.

Η ΑΕΚ ανέτρεψε το σκηνικό

Η ΑΕΚ κέρδισε τον ΟΦΗ με 2-1 κάνοντας μια ακόμα νίκη με ανατροπή – είναι η τέταρτη μετά από αυτές που έκανε με την Κηφισιά, την Σάμσονσπορ και φυσικά την Κραϊόβα. Τα ματς αυτά έχουν αρκετές διαφορές αλλά και μια ομοιότητα: οι νίκες προκύπτουν από παρεμβάσεις του προπονητή, που αλλάζουν αρκετά την εικόνα της πρωτοπόρου από ημίχρονο σε ημίχρονο. Ο Μάρκο Νίκολιτς είναι σαν να παρουσιάζει ένα ένα τα κεφάλαια ενός ποδοσφαιρικού εγχειρήματος γραμμένο από τον ίδιο. Πρώτα μας έδειξε πολλές νίκες της ΑΕΚ στο γκολ (αναφέρομαι κυρίως στα πολλά 1-0 που είδαμε στην αρχή της σεζόν) και τώρα μας παρουσιάζει νίκες με ανατροπές, που έρχονται όλες σχεδόν με σαφή βελτίωση στο δεύτερο ημίχρονο μετά από αλλαγές του. Αυτό, σε γενικές γραμμές συνέβη κι εχθές, αν και σε σχέση με τις προηγούμενες ανατροπές, η διαφορά της απόδοσης της ΑΕΚ από το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν τεράστια.

Ο ΟΦΗ έκλεισε προηγούμενος με 1-0 το πρώτο ημίχρονο στην Opap Αρένα γιατί σε αυτό συνέβησαν διάφορα απίθανα, που θα ήταν και κομμάτι δύσκολο να συνεχιστούν στην επανάληψη. Ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ αμέσως με τον Σαλσέδο από γύρισμα του Νους σε μια φάση που όλοι οι εμπλεκόμενοι παίκτες της ΑΕΚ (όχι μόνο ο Ρέλβας και ο Ρότα, αλλά και ο τερματοφύλακας Στρακόσια) έχουν κάνει τα λαθάκια τους. Ο ίδιος έδωσε στον Σενγκέλια, που μπήκε μόλις στο 15΄στη θέση του Φούντα που έλειψε από την ομάδα του Κόντη, μια σπουδαία πάσα για να κάνει το 0-2 στο εικοσάλεπτο, αλλά αυτός σημάδεψε το δοκάρι. Ωστόσο έκανε πολλά και η ΑΕΚ. Πέτυχε δυο γκολ που ορθώς ακυρώθηκαν (το πρώτο για φάουλ στον τερματοφύλακα Λίλο και το δεύτερο για οφσάιντ του Γιόβιτς) ενώ ο Σέρβος έχασε και πέναλτι που κέρδισε ο Πενράις στις καθυστερήσεις: ήθελε να σημαδέψει το «παράθυρο» αλλά έστειλε την μπάλα άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ακυρώθηκε από το VAR για οφσάιντ του Γιόβιτς κι ένα ακόμα γκολ της ΑΕΚ, αλλά κανείς δεν ανησύχησε ιδιαίτερα καθώς αμέσως φάνηκε η αλλαγή της ΑΕΚ. Ο Νίκολιτς έβαλε στο γήπεδο στο ημίχρονο τον Κοϊτά και τον Μάνταλο, αλλά κυρίως έβγαλε τον αργό και ράθυμο Γρούγκιτς και η ΑΕΚ ήταν σαν να παίζει με 11 παίκτες ενώ έπαιζε με 10. Ο Κοιτά και ο Μάνταλος έδωσαν πολλά. Ένα σουτ του πρώτου, που έβγαλε πολύ άτσαλα ο Λίλο έδωσε την δυνατότητα στον Λιούμπισιτς να ισοφαρίσει κι από τα καλά πόδια του Μάριν προέκυψε το γκολ της νίκης στην συνέχεια μιας ακόμα εκτέλεσης κόρνερ: το πέτυχε με τον ώμο το Γιόβιτς και το πανηγύρισε δείχνοντας το VAR. Ο ΟΦΗ ανέβηκε στο τέλος εκμεταλλευόμενος την κόπωση της ΑΕΚ από το ματς με την Κραϊόβα, αλλά αν η ΑΕΚ δεν μπορούσε να παίξει 10-15 λεπτά καλή άμυνα απέναντι στην ομάδα του Κόντη δεν θα ήταν πρώτη. Κουράστηκε λίγο, αλλά τελικά τα κατάφερε κι απολαμβάνει την πρωτιά της σε ένα ματς που έδειξε κυρίως χαρακτήρα.

Είναι άξιο υπογράμμισης (και δείχνει σαφώς και πόσο ο Νίκολιτς έχει προσαρμοστεί…) ότι ο Σέρβος προπονητής γνώριζε την κακή παράδοση της ΑΕΚ στα ματς πριν την χριστουγεννιάτικη διακοπή. Ο πανέξυπνος κόουτς ασχολείται με όλα και όπως πρέπει: η αναφορά έγινε για να ανεβεί κι άλλο η αυτοπεποίθηση της ομάδας. Θέλησε να επισημάνει ότι η ομάδα του δεν κέρδισε ένα απλό παιγνίδι μοιράζοντας στους παίκτες του επαίνους. Ο ΟΦΗ φωνάζει για φάουλ στα γκολ της ΑΕΚ: οι φάσεις είναι συζητήσιμες, αλλά οι πιθανότητες να ακυρώνονταν πέντε (!) γκολ της ΑΕΚ σε ένα βράδυ είναι λίγες.

Χωρίς πρόβλημα ο ΠΑΟΚ

Ένα τυχαίο παιχνίδι δεν κέρδισε σίγουρα ο ΠΑΟΚ. Επρεπε να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό μετά την ήττα από τον Ατρόμητο κι έπρεπε να βγάλει αντίδραση σε μια στιγμή μάλιστα που είχε και σημαντικές απουσίες. Επιπλέον ο ΠΑΟΚ γνώριζε το στραβοπάτημα του Ολυμπιακού το Σάββατο με την Κηφισιά και περίμενε φυσικά ότι η ΑΕΚ θα έχει μπροστά της ένα εύκολο παιχνίδι με τον ΟΦΗ, οπότε η υποχρέωσή του για νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό ήταν μεγάλη: ο ΠΑΟΚ έδειξε κυρίως έτοιμος απέναντι σε αυτή την υποχρέωση.

Μιλάμε πολύ και ίσως υπερβολικά για προπονητές, αυτό όμως το ματς στην Τούμπα αποδείχτηκε παιγνίδι προπονητών. Ο Λουτσέσκου εμφάνισε υποχρεωτικά τον ΠΑΟΚ με μια πειραματική άμυνα: δεν είχε τους Λόβερν, Μηχαϊλίδη, παρουσίασε μαζί τους Βολιάκο, Κεντζιόρα με τον Κένι δεξιά και τον Μπάμπα κι όχι τον Τέιλορ αριστερά: η άψογη δουλειά αυτής της άμυνας έκανε την νίκη εύκολη. Στην επίθεση τα πράγματα ήταν πολύ στοχευμένα. Φάνηκε αμέσως ότι ο Τάισον δεν θα είχε το παραμικρό πρόβλημα με τον Γεντβάι, αλλά ούτε και με τον Σιώπη που έτρεχε να καλύψει την τρύπα στα δεξιά, και μετά από μια έφοδο του Βραζιλιάνου ο Κωνσταντέλιας που πήρε μια πάσα του, άνοιξε το σκορ στο 39’ με την ατυχή βοήθεια του Τουμπά. Ο Κωνσταντέλιας έχει μερικές ακόμα μαγικές στιγμές και μετά το γκολ του που πέτυχε, αφού η υποχρέωση του Σιώπη να καλύπτει τον Γεντβάι είχε ως αποτέλεσμα να χορεύει τα στόπερ του ΠΑΟ όποτε ήθελε. Η επιστροφή του Ζίφκοβιτς τον βοήθησε στο να έχει χώρους και να παίρνει την μπάλα κοντά στην μεγάλη περιοχή εκεί που μπορεί να είναι επικίνδυνος χωρίς περιττές κούρσες. Αλλά ο Σέρβος έβαλε κι αυτός την πινελιά του: ένα καταπληκτικό χτύπημα κόρνερ του έδωσε στον Μύθου με κεφαλιά την δυνατότητα να κάνει το 2-0 στο 56΄ και να τελειώσει το ματς ακολουθώντας κι αυτός τον δρόμο του Κούτσια, του Τζόλη, του Τζίμα του ίδιου του Κωνσταντέλια που η Τούμπα βοήθησε να αποκτήσουν νωρίς νωρίς αυτοπεποίθηση. Τον Παναθηναϊκό έσωσε από μια συντριβή ο τερματοφύλακας Κότσαρης.

Ο ΠΑΟ έκανε μια εμφάνιση θλιβερή. Τόσο ο Παβλένκα, όσο ο Τσιφτσής που μπήκε στην θέση του όταν αυτός τραυματίστηκε στο 55΄είχαν μια ήσυχη βραδιά καθώς καταγράφονται ελάχιστες τελικές του ΠΑΟ και μια μόνη ευκαιρία του: στο 89΄στην εξέλιξη του πρώτου (!) κόρνερ που κέρδισε στο ματς. Ο ΠΑΟ έμοιαζε στην Τούμπα χωρίς προπονητή. Ο Μπενίτεθ δεν έκανε το παραμικρό να περιορίσει τον Τάισον, η ομάδα βγήκε χειρότερη στο δεύτερο ημίχρονο, κάποιες ιδέες όπως η χρησιμοποίηση του Γεντβάι στα δεξιά (γιατί είχε παίξει καλά στην Λεωφόρο στο αντίστοιχο ματς) και του Καλάμπρια στα αριστερά αποδείχτηκαν απλοϊκές. Μερικές διορθωτικές κινήσεις έγιναν πολύ αργά κι ενώ ο Κότσαρης τελούσε υπό βομβαρδισμό. Το χειρότερο είναι ότι ο Μπενίτεθ μίλησε για καλό και ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο! Σήμερα ο ΠΑΟ, που το καλοκαίρι πήρε δυο προκρίσεις κι έφτασε στο Γιουρόπα λιγκ, περιγράφεται σαν ομάδα που πρέπει να αλλάξει 25 παίκτες, ενώ εμφανώς η αλλαγή προπονητή για την ώρα τον έχει κάνει χειρότερο. Ηταν πιθανό να συμβεί, αλλά αυτό που συμβαίνει ξεπερνά και τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις.

Η καλή ψυχολογία

Δεν υπήρξαν εκπλήξεις στα υπόλοιπα ματς. Ο Άρης και ο Ατρόμητος πήγαν με καλή ψυχολογία στα παιχνίδια με την Αστέρα Τρίπολης και την ΑΕΛ αντίστοιχα μετά τα καλά αποτελέσματα που πήραν από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ την προηγούμενη αγωνιστική. Και οι δύο έδωσαν συνέχεια σε αυτά. Ο Ατρόμητος, χωρίς να είναι πολύ καλός, κράτησε το μηδέν στη Λάρισα και ως εκ τούτου ήταν αδύνατο να ηττηθεί από την εμφανώς αγχωμένη ΑΕΛ, που για την ώρα δε μοιάζει να έχει κερδίσει και πολλά από την έλευση του Παντελίδη. Ο Άρης κέρδισε στην Τρίπολη με ένα αυτογκόλ του Ιβάνοφ στο 22΄ και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα Αθανασιάδη: ο Χιμένεθ υπόσχεται να δούμε την πρόοδό της ομάδας του μετά την διακοπή και μετά την προσθήκη τεσσάρων (ακόμα) παικτών στις αρχές Ιανουαρίου - για την ώρα αν κάτι υπάρχει είναι μια βελτίωση της άμυνάς του. Τον τερματοφύλακα του χρειάστηκε και ο Βόλος για να κερδίσει τον Παναιτωλικό. Σκόραρε ο Μαρτίνεθ σε μια αντεπίθεση στο 66΄, αλλά χωρίς τον Σαμπάνη σε σπουδαία βραδιά η ομάδα του Φεράντο δύσκολα θα κέρδιζε: ο Παναιτωλικός έχασε ένα ακόμα ματς με 1-0 κι ο Αναστασίου για μια ακόμα φορά υπενθύμισε πως αν δεν σκοράρεις δεν παίρνεις βαθμούς. Σήμερα θα πέσει η αυλαία για την ποδοσφαιρική χρονιά με το Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός. Είναι σαν στο φινάλε να έχει αποφασιστεί να βγει ο Λεβαδειακός για να πάρει το χειροκρότημα αφού, κατά κάποιο τρόπο, είναι η ομάδα της χρονιάς. Αλλά για να πάρει τα μπράβο πρέπει να κερδίσει στις Σέρρες. Εχει την υποχρέωση.