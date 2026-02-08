Νίκολιτς: «Το πρώτο τέρμα ξεμπλόκαρε το ματς, η αγκαλιά στον Γκρούγιτς δείχνει την καλή ατμόσφαιρα στην ομάδα»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς μετά το διπλό του Πανσερραϊκού στάθηκε στο πρώτο γκολ του Βάργκα που άνοιξε τον δρόμο και στο καλό κλίμα που υπάρχει στα αποδυτήρια.

Η ΑΕΚ πέρασε με το διπλό (0-4) από τις Σέρρες και μετά το παιχνίδι στη συνέντευξη Τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε πως στο πρώτο μέρος οι κιτρινόμαυροι ήταν αγχωμένοι, όμως στο δεύτερο μετά το πρώτο γκολ του Βάργκα το παιχνίδι ξεμπλόκαρε για την ομάδα του.

Ο Σέρβος τεχνικός υπογράμμισε και την πολύ καλή ατμόσφαιρα που υπάρχει στα αποδυτήρια, κάτι που φάνηκε όπως είπε στο γκολ του Γκρούγιτς, στον οποίο έτρεξε όλη η ομάδα για να τον αγκαλιάσει, ενώ πρόσθεσε πως οι αλλαγές του Πένραϊς και του Πινέδα έγιναν καθώς είχαν πάρει κάρτα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Πήραμε τρεις σημαντικούς βαθμούς, σε μια αναμέτρηση που δεν ήταν τόσο εύκολη όπως φάνηκε στο τέλος. Δεν μας βοήθησε ο αγωνιστικός χώρος, ήταν λασπωμένος, ήταν πολύ μαλακός. Αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που είχε όλους τους παίκτες πίσω από τη μπάλα. Πάντα είναι δύσκολο να τις ξεμπλοκάρεις τέτοιες άμυνες. Ήμασταν αγχωμένοι στο πρώτο ημίχρονο. Δεν παίρναμε τις σωστές αποφάσεις. Προσπαθήσαμε πολύ από το κέντρο. Δεν τα καταφέραμε. Αλλάξαμε πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο. Κάναμε εσωτερικές αλλαγές. Τα επίπεδα της ενέργειάς μας ήταν διαφορετικά. Αυτό οδήγησε σε καλύτερες αποφάσεις και ευκαιρίες.

Το πρώτο τέρμα ουσιαστικά ξεμπλοκάρισε την εξέλιξη του παιχνιδιού και μετά το ματς εξελίχθηκε σε κάτι πιο αναμενόμενο και φυσιολογικό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τα δυο γκολ του Βάργκα, για το τέρμα του Γκρούγιτς. Το άξιζε πραγματικά. Και μου άρεσε μετά το γκολ του Μάρκο Γκρούγιτς που όλη η ομάδα έτρεξε να τον αγκαλιάσει. Αυτό είναι δείγμα της καλής ατμόσφαιρας στην ομάδα. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας που ταξίδεψε τόσα χιλιόμετρα, για να μας στηρίξουν. Ήταν υπέροχη η στήριξη και χθες και σήμερα και μετά το τέλος. Για μένα MVP σήμερα ήταν οι φίλαθλοι της ΑΕΚ».

Για το αν οι αλλαγές Πινέδα και Πενράις έγιναν λόγω των καρτών που είχαν πάρει ή ήταν λόγοι τακτικής: «Ξεκάθαρη απάντηση: Ναι επηρέασαν το σκεπτικό μου οι κίτρινες που είχαν πάρει. Βεβαίως στο κομμάτι του ο Πενράις ήταν πολύ σωστός στις τοποθετήσεις του. Δεν ήθελα να πάρω ρίσκα. Όπως κι έκανα. Στο 50-50 ήταν ο Πινέδα. Σαφώς μπορεί να παίξει καλύτερα. Αλλά επίσης είχε δεχθεί κίτρινη. Δεν ήθελα να πάρω ρίσκο. Από τη στιγμή που είχα τις δυνατότητες και επιλογές, δεν πήρα το ρίσκο. Ήταν η στιγμή να μπει και ο Μάνταλος που βοήθησε σημαντικά».