Ο Σωτήρης Μυκονίου γράφει για το ποιο πρέπει να είναι το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό τη νέα χρονιά, μετά την κάκιστη εικόνα που παρουσίασε στην Τούμπα το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ.

Το σφύριγμα της λήξης στην Τούμπα βρήκε τον Παναθηναϊκό να έχει ηττηθεί από τον ΠΑΟΚ με 2-0 για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, την τελευταία για το 2025.

Οι «πράσινοι», που έχουν ένα ματς λιγότερο, έμειναν έτσι στους 22 βαθμούς φτάνοντας στο -15 από την πρώτη ΑΕΚ, το -14 από τον δεύτερο Ολυμπιακό, το -13 από τον τρίτο ΠΑΟΚ και υπάρχει πιθανότητα σήμερα να βρεθούν στο -6 από τον τέταρτο Λεβαδειακό, αν εκείνος κερδίσει τον Πανσερραϊκό.

Όσο τραγική κι αν φαίνεται η βαθμολογική κατάσταση του «τριφυλλιού», η οποία οριακά ακόμα δεν έχει θέσει σε κίνδυνο την θέση του στην τετράδα, δεν είναι αυτό που προξενεί περισσότερο προβληματισμό μετά το ματς της Τούμπας.

Εκείνο που ενόχλησε περισσότερο ήταν η εικόνα της ομάδας, η οποία πήρε... μηδέν σε άμυνα και επίθεση και η ήττα της θα ήταν πιο βαριά αν ο Κότσαρης δεν έκανε κάποιες καλές επεμβάσεις, κρατώντας χαμηλά το σκορ.

Η εμφάνιση του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ ήταν τόσο κακή που άφησε την εντύπωση πως η ομάδα δεν έχει κάνει κανένα βήμα προόδου, σαν να γύρισε πίσω στην προ Μπενίτεθ εποχή κι αυτό είναι το χειρότερο.

Το βασικό που πέτυχαν οι «πράσινοι» με τον ερχομό του Μπενίτεθ και την αναδιοργάνωση στο ποδοσφαιρικό τμήμα, πέραν του πρακτικού μέρους, ήταν πως δημιούργησαν ξανά την ελπίδα στον κόσμο τους.

Μπορεί εκείνος να ήταν και να είναι φειδωλός με όλα αυτά που έχει δει όλο αυτά τα χρόνια, αλλά είδε πως κάτι άρχισε να κινείται στον σύλλογο αυτό και πάλι. Ο Γιάννης Αλαφούζος βγήκει στην συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε και του ζήτησε να επιστρέψει στο πλάι της ομάδας, όσο σκεπτικός κι αν είναι.

Κι εκείνος ξεκίνησε να πηγαίνει στο Μάλμε, στις Σέρρες, στην Καβάλα, να δίνει το «παρών» με όποιο τρόπο μπορεί. Δειλά, δειλά, περιμένοντας να δει αυτό το κάτι που θα τον κάνει να πάει κι ένα βήμα παρακάτω για να δώσει ακόμα παραπάνω. Quid pro quo που έλεγαν και οι Λατίνοι.

Το βράδυ της Κυριακής, λοιπόν, ο κόσμος δεν είδε τίποτα κι αυτό την ελπίδα την «σκοτώνει». Ναι, υπάρχουν δικαιολογίες. Οι απουσίες, ότι ο Μπενίτεθ είναι μικρό διάστημα στον πάγκο της ομάδας, ότι δεν έχει κάνει ακόμα μεταγραφές και αναγκάζεται να προσπαθήσει να βελτιώσει την ομάδα με το υπάρχον υλικό, μία κατάσταση που οδηγεί ακόμα κι εκείνον σε λάθη, ότι, ότι, ότι...

Όμως μετά από κάποιο σημείο ακόμα κι εκείνες δεν έχουν πλέον σημασία για έναν χιλιοταλαιπωρημένο κόσμο. Για έναν κόσμο που δεν αντέχει να ξημερώνουν άλλες Δευτέρες ενώ έχουν ακολουθήσει Κυριακές που βλέπει την ομάδα του να χάνει με... κάτω τα χέρια, έχοντας αυτή την αδικαιολόγητη εικόνα, που δεν τιμάει το τριφύλλι και να κατρακυλάει στην βαθμολογία, την ώρα που αντίπαλοί του μάχονται για το «ιερό δισκοπότηρο», που υποτίθεται πως είναι εκείνος επιθυμεί περισσότερο.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έφτασε αισίως τους δύο μήνες στον Παναθηναϊκό και πλέον έχει μία καλή εικόνα για το ρόστερ, τις διορθώσεις που χρειάζεται για να έρθει πιο κοντά στα δικά του «θέλω», αλλά και για το πως λειτουργεί ο σύλλογος σε όλα τα επίπεδα.

Ο Ισπανός είναι εκείνος που με βάση την ποδοσφαιρική του τεχνογνωσία και την βοήθεια δύο κατάλληλα καταρτισμένων στελεχών, όπως είναι οι Κορόνα και Κοτσόλης, θα πρέπει να λάβει τις αποφάσεις τόσο για τις προσθαφαιρέσεις που θα γίνουν στο ρόστερ, όσο και για κείνα τα καθημερινά που θα πρέπει να αλλάξουν στην λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος για να επέλθει η αλλαγή νοοτροπίας που χρειάζεται η ομάδα.

Για να μην υπάρξουν κι άλλες τέτοιες Δευτέρες από το νέο έτος και να βρει το «τριφύλλι» τον δρόμο που του αρμόζει...