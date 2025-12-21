Υπέρβαση ο Νίκολιτς, μεγάλη ευθύνη για Μέντι και Μπενίτεθ, άνετο ντέρμπι ο Λουτσέσκου

O Γιάννης Σερέτης κάνει τη σύνοψη της τελευταίας αγωνιστικής της Stoiximan Superleague του 2025 που είχε δυο μεγάλους χαμένους και δυο νικητές Δικέφαλους.

Αυτή τη φορά οι συγκυρίες του ποδοσφαίρου δεν ήταν υπέρ της ΑΕΚ. Δεν νίκησε με πέναλτι του Γιόβιτς στο τελευταίο λεπτό όπως στη Λεωφόρο με την αλησμόνητη γκάφα Πάλμερ – Μπράουν – Ντραγκόφσκι ή εναντίον της Κραϊόβα πάλι με απίθανα αχρείαστο πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Σέρβος παικταράς. Δέχθηκε γκολ στην πρώτη φάση του ΟΦΗ, της ακυρώθηκαν σωστά τρία γκολ, αλλά το γύρισε με τις αλλαγές της, την πίεσή της, το ποδόσφαιρό της που δεν είναι... τέλειο, αλλά είναι το πιο «δροσερό» αυτή την εποχή. Ασφαλώς και με τον σκόρερ της, ο οποίος τόσο πολύ είχε αμφισβητηθεί! Η ΑΕΚ είναι η μοναδική από τους «ευρωπαίους» που έχει κάνει υπέρβαση εφέτος. Παντού, και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα! Και ο μοναδικός που παίζει πολύ – πολύ χειρότερα από το αναμενόμενο είναι ο Παναθηναϊκός.

Mεγάλη μάχη θα δώσουν οι Πράσινοι για την τετράδα και για την ευρωπαϊκή τους συμμετοχή! Μάχη με τον Λεβαδειακό που μπορεί να βρεθεί τη Δευτέρα στο +6, με το Βόλο που είναι στο +3, με τον Αρη που είναι στο -2 (με ένα ματς λιγότερο ο Παναθηναϊκός). Αυτό του αξίζει άλλωστε. Μπορεί να έχει καλύτερους παίκτες από τον Λεβαδειακό και το Βόλο (κάποιους, όχι όλους), αλλά έχει χειρότερο σύνολο! Και σ' αυτό δεν είναι κανείς άμοιρος ευθυνών. Ασφαλώς ο Αλαφούζος, ο Παπαδημητρίου και ο Βιτόρια φέρουν τη μεγαλύτερη ευθύνη, ασφαλώς οι παίκτες, αλλά και ο Μπενίτεθ! Διότι όταν αξιολογείς τον Γεντβάι ως ικανότερο δεξιό μπακ για το ματς με τον ΠΑΟΚ από τον Καλάμπρια ή τον Κώτσιρα, κάτι πηγαίνει λάθος στο προπονητικό σου κριτήριο! Κι όταν τον αφήνεις στο γήπεδο μέχρι το 75' ενώ το ματς με τον ΠΑΟΚ θα μπορούσε να είναι ήδη στο 4-0 ή στο 5-0, το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο...

To... όνειρο του Μπενίτεθ και οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ

Αυτό ήταν το εμφανές ακόμα και από έφηβο μεγάλο σφάλμα του Μπενίτεθ, ο οποίος... «ονειρεύτηκε» πως ο Κροάτης έχοντας τον Τετέ μπροστά του (δηλαδή τον εξτρέμ που μαρκάρει λιγότερο απ' όλους!) και με τη συνδρομή του Σιώπη που έτρεχε για όλους θα μπορούσε να αναχαιτίσει το δίδυμο Τάισον – Κωνσταντέλια. Αμ δε! Το σκορ στο α' μέρος ήταν 1-0, θα μπορούσε να είναι στο 2-0. Το σκορ στο 71' (μοναδική φάση του Παναθηναϊκού από γλίστρημα του Βολιάκο) ήταν 2-0, θα μπορούσε να είναι 5-0. Ο Κωνσταντίνος Κότσαρης κατέβασε ρολά, κράτησε το 2-0 και επέτρεψε στον Παναθηναϊκό να μην φύγει με... ιστορικό σκορ από την Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε πολλά. Δεν χρειάστηκε να κάνει πολλά. Επαιζε με δίδυμο στόπερ Κεντζιόρα – Βολιάκο και δεξιό μπακ τον Κένι, αλλά ποιος να (τολμήσει να) πρεσάρει ψηλά; Με τέτοια τρικυμία κάθε φορά που η μπάλα έφτανε στη μεγάλη περιοχή του Τριφυλλιού, πώς να «απλωθεί» ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο με 4-2-3-1; Αν είχε παρατάξει 3-4-3 ο Μπενίτεθ, κάτι καλύτερο θα μπορούσε να κάνει. Οσο... άντεχαν οι Σιώπης – Τσιριβέγια στο πρώτο ημίχρονο, τουλάχιστον η μπάλα δεν έφτανε τόσο συχνά στην περιοχή του Παναθηναϊκού μέχρι το 25'. Οταν ο ΠΑΟΚ... μύρισε αίμα στη δική του αριστερή πτέρυγα, όμως, άρχισαν οι «χοροί»...

Ο ΠΑΟΚ με τον Ζαφείρη κι άλλες δυο δυνατές μεταγραφές (δεν είναι ο Γερεμέγεφ τέτοια...) θα είναι καλύτερος στον β΄γύρο. Ο Παναθηναϊκός, όμως, ακόμα κι αν κάνει 3-4 επιτυχημένες κινήσεις (εκτός του Τεττέη), ακόμα κι αν επιστρέψουν στη δράση οι Πελίστρι – Κυριακόπουλος, δεν πρόκειται να αλλάξει εικόνα ολοκληρωτικά εφέτος. Μένουν μόλις 11 αγώνες για τη λήξη της regular season και θα μοχθήσει για μια θέση στην Ευρώπη και για το Κύπελλο. Με τέτοιες εμφανίσεις, δε, πού να πάει στην Ευρώπη; Αν και στην Ευρώπη είναι πάντα πολύ πιο διαβασμένος, συγκεντρωμένος και παθιασμένος συγκριτικά με τα ματς του πρωταθλήματος... Οπως ακριβώς και ο μεγάλος χαμένος της αγωνιστικής, δηλαδή...

Μεντιλίμπαρ και Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτεροι στο Champions League από το πρωτάθλημα

Ο Ολυμπιακός μάλλον έριξε μεγαλύτερο βάρος στο Champions League παρά στο πρωτάθλημα το τελευταίο 20ήμερο. Εννοούμε τη συγκέντρωση, την ένταση, το πείσμα, το καθαρό μυαλό, την προσοχή στις λεπτομέρειες. Τα είχε όλα αυτά με την Καϊράτ κι ας νίκησε μόνο με 1-0. Δεν τα είχε ούτε στο 0-0 με τον Αρη, ούτε στο 1-1 με την Κηφισιά. Κι εδώ που τα λέμε, αν ανατρέξουμε σε όλες τις εμφανίσεις των Ερυθρόλευκων στο Champions League (ακόμα και εναντίον των μεγαθηρίων Αρσεναλ, Μπάρτσα, Ρεάλ) ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, είμαι σίγουρος ότι θα καταλήξουμε στο ίδιο συμπέρασμα: αναλογικά, ο Ολυμπιακός της Ευρώπης είναι εφέτος πολύ – πολύ καλύτερος από τον Ολυμπιακό του πρωταθλήματος. Το ίδιο ισχύει, βεβαίως και για τον προπονητή του, ο οποίος για ακόμα μια φορά στην εφετινή Stoximan Superleague τα έκανε σαλάτα.

Από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις... Από το ότι δεν είχε «διαβάσει» ότι η Κηφισιά παίζει με δυο μετριότατου επιπέδου, τους αναπληρωματικούς της ακραίους μπακ; Από το ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν ήταν καθόλου προετοιμασμένοι για το μανιώδες πρέσινγκ – σήμα κατατεθέν – του αντιπάλου, παρότι την είχαν αντιμετωπίσει μόλις πριν από ενάμιση μήνα στη Νεάπολη; Από το ότι ξεκίνησε με δυο φορ και δεν είχε αλλαγή επιθετικού; Από το ότι έπρεπε να βγάλει τον Ταρέμι και έβγαλε τον Γιάρεμτσουκ; Aπό το ότι έπρεπε να βάλει τον Γιαζίτζι πολύ νωρίτερα από το 86'; Από το ότι δεν είχε κανένα λόγο να βγάλει τον Στρεφέτσα όταν έβαλε τον Ζέλσον; Αυτά είναι τα... στοιχειώδη και οφθαλμοφανή, υπάρχουν κι άλλα πολλά. Αλλά όπως είχε πει και στη συνέντευξη Τύπου μετά το 0-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης»... «είστε εσείς ο προπονητής και δεν το ξέρω;». Επειδή, λοιπόν, δεν είμαστε προπονητές εμείς, ας το αφήσουμε εδώ για τον Μεντιλίμπαρ που βγάζει και εκνευρισμό που δεν είχε παλαιότερα στις «στραβές»...

Ο Ραμίρεζ, ο Ρέτσος και τα πέναλτι

Ο Ολυμπιακός χωρίς τον απίστευτο Αγιούμπ Ελ Καμπί που πέτυχε απόψε ένα απίθανο γκολ με το Μαρόκο στο Κόπα Αφρικα είναι «άλλη» ομάδα. Χωρίς τον Ελ Καμπί, χωρίς τον Ποντένσε και με τον Ζέλσον στον πάγκο είναι ακόμα πιο προβληματική στο γκολ. Θα μπορούσε να είχε «γκελάρει» σε κάποιο προηγούμενο ματς (με Αστέρα, Παναιτωλικό, Κηφισιά στη Νεάπολη...), «γκέλαρε» τελικά χθες. Σκοράροντας πάλι με πέναλτι. Οπως θα μπορούσε να είχε σκοράρει και στο 101' αν δινόταν δεύτερο πέναλτι που δεν έπρεπε να δοθεί. Γιατί; Διότι ο ανεκδιήγητος Ραμίρεζ που έπρεπε να έχει τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα για καθυστερήσεις από πολύ νωρίς και ο μαχητικός Μπιανκόν συγκρούστηκαν για τη διεκδίκηση μιας μπάλας που είχε ήδη φύγει μακριά...

Παρεμπιπτόντως, επειδή αναφέραμε την απαράδεκτη ποδοσφαιρικά συμπεριφορά του Ραμίρεζ, ας πει κάποιος και στον Ρέτσο πως όταν αποβάλλεται ένας παίκτης πρέπει να πάει στα αποδυτήρια (Παντελίδης) και δεν έχει νόημα να τον σπρώχνει να βγει από την άλλη πλευρά του γηπέδου. Επίσης ας του πει κάποιος ότι όταν τραβάμε αντίπαλο από το σορτσάκι (Τεττέη) γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, συνήθως παίρνουμε και κίτρινη κάρτα (χθες του χαρίστηκε ο Ευαγγέλου). Και πως όταν η ομάδα μας βιάζεται στα τελευταία λεπτά πιέζοντας τον αντίπαλο δεν κάνουμε show off πάνω από πεσμένο παίκτη τον οποίο έχουμε νικήσει στη μονομαχία (Πόμπο), διότι εύκολα αυτός αν θέλει μπορεί να «κλέψει» δυο λεπτά με «μανούρα».