Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για τον Ολυμπιακό μετά και το χθεσινό παιχνίδι του.

Ο Ολυμπιακός κρατιόταν στην κορυφή της βαθμολογίας κυρίως χάρη στο 100% σε νίκες που είχε με τις μικρές και μικρομεσαίες ομάδες. Χθες το απώλεσε κι αυτό, με την ισοπαλία απέναντι στην Κηφισιά.

Κανονικά, όταν παίζει ο Ολυμπιακός δύο φορές μέσα σε ενάμιση μήνα με την Κηφισιά, τη μία στη Νεάπολη και την άλλη στο Καραϊσκάκη, και της βάζει μόλις ένα γκολ, του Νασιμέντο, άμα βγάλουμε έξω τα (τρία) πέναλτι, δεν θα έπρεπε να κάνουμε άλλα σχόλια. Θα έπρεπε να το τερματίσουμε εδώ, καθώς μιλάμε για μία από τις χειρότερες άμυνες του πρωταθλήματος, αλλά τέλος πάντων.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ από την αρχή του πρωταθλήματος είχε κερδίσει μία σειρά αγώνων με τέτοιους αντιπάλους, εντός κι εκτός έδρας, οριακά (με Αστέρα, Βόλο, Λεβαδειακό, Παναιτωλικό, Άρη). Ακόμη και μαθηματικά ήταν αναπόφευκτο ότι κάποια στιγμή θα σταματούσε αυτό το σερί, από την στιγμή που συνέχισε να παίζει «τόσο όσο» για τις νίκες. Χθες πέταξε στο Φάληρο όλο το πρώτο τρίτο του παιχνιδιού! Και τιμωρήθηκε από το ποδόσφαιρο.

Ναι, ακόμη κι έτσι θα μπορούσε να κερδίσει χθες ο Ολυμπιακός-αυτό έλειπε, άλλωστε. Θα μπορούσε να πάρει μία ακόμη οριακή νίκη, εάν εκμεταλλεύονταν έστω μία από τις αρκετές (για να κερδίσει) ευκαιρίες του, απέναντι σε μία Κηφισιά, που στο β΄ ημίχρονο δεν είχε καν τελική!!! Η, αν ο διαιτητής Ευαγγέλου η, έστω ο VAR Κουμπαράκης έδιναν το πέναλτι που έκανε ο αντίπαλος γκολκίπερ στο τελευταίο λεπτό πάνω στον Μπιανκόν. Πόσο εύκολο, όμως, είναι ένας διαιτητής η, VAR να δώσει δύο πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού σε ένα παιχνίδι, όταν ο τελευταίος που το έκανε, ο Βεργέτης, συμπτωματικά στο πρώτο ματς με την Κηφισιά, ουσιαστικά εξαφανίστηκε από τους ορισμούς; Και κάπως έτσι, κατά την κρίση μου, βλέπουμε μία «φοβισμένη» διαιτησία εδώ και καιρό στα παιχνίδια των «ερυθρόλευκων».

Πριν, όμως, φτάσουμε στο τελευταίο λεπτό υπήρχαν άλλα…100 λεπτά, στα οποία είδαμε μία ομάδα να είναι αρχικά «αλλού» και στη συνέχεια να βγάζει μία κούραση στο παιχνίδι της, όχι ίσως τόσο σωματική όσο πνευματική, κι έναν προπονητή που εύκολα τον λες ντεφορμέ.

Η χρησιμοποίηση του Τσικίνιο στο δεξιό άκρο της επίθεσης όχι μόνο άφησε την ομάδα ουσιαστικά με έναν εξτρέμ (και δη τον Στρεφέτσα, που μόνο για αλλαγή κάνει), αλλά και απενεργοποίησε εντελώς τον Πορτογάλο, που στα 60 λεπτά που έπαιξε στα πλάγια της επίθεσης ήταν σαν να μην έπαιξε καν, ενώ μετά, ως 10άρι, τουλάχιστον έπαιζε κανονικά…

Η παρουσία και του Ταρέμι και του Γιάρεμτσουκ στην επίθεση ήταν κάτι που θα είχε πολύ περισσότερη ποδοσφαιρική λογική εάν το βλέπαμε όχι από την αρχή, αλλά στο β΄ ημίχρονο, όσο ο Ολυμπιακός δεν έβρισκε λύσεις. Αντ΄ αυτού είδαμε τελικά τον Ταρέμι από το 60’ έως το 85’ να παίζει αριστερός εξτρέμ και την ομάδα να τελειώνει το ματς με ένα σέντερ φορ, με την αλλαγή του Γιάρεμτσουκ, πάνω που πίεζε για να φτάσει στη νίκη…

Η είσοδος των Γιαζίτσι και Νασιμέντο ήρθε με μεγάλη καθυστέρηση, ιδίως του Τούρκου στο 85ο λεπτό, θυμίζοντας μας την είσοδο του Ποντένσε στο Χαριλάου έξι ημέρες νωρίτερα στο ίδιο λεπτό..., με το αποτέλεσμα και τότε ισόπαλο. Αλλά κι ο Νασιμέντο (που μπαίνοντας βοήθησε πάρα πολύ) έπρεπε να εισέλθει πολύ νωρίτερα από το 74ο λεπτό, αφού ο Έσε με τα πρώτα λεπτά του β΄ ημιχρόνου κιόλας είχε «παραδώσει» μετά την πολύ σκληρή δουλειά που έως τότε είχε κάνει…

Δεν είναι στα καλύτερα του κι ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ, με συνέπεια να επηρεάζεται κι η ομάδα, που συν τοις άλλοις επιβεβαιώνει τις αδυναμίες της σε επίπεδο βάθους ρόστερ. Η απουσία του Ελ Κααμπί και του Ποντένσε φώναζε χθες από πολύ μακριά, σε συνδυασμό με την αδυναμία (; ) του Ζέλσον να παίξει περισσότερο, καθότι προερχόμενος από ίωση-το ερωτηματικό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο προπονητής σήκωσε στο 12ο κιόλας λεπτό τον Ζέλσον για ζέσταμα, όταν δέχθηκε ένα κτύπημα, πάλι στον αχίλλειο, ο Τσικίνιο, οπότε αφού μπορούσε να αγωνιστεί από το 12΄, γιατί να μην έμπαινε νωρίτερα, βλέποντας τον Στρεφέτσα να έχει χάσει κάθε εμπιστοσύνη στον εαυτό του, με την έλλειψη έστω ενός ποιοτικού τελειώματος…

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όμως, σε μία ομάδα είναι κυρίως η ίδια η ομάδα κι όχι η ατομική απόδοση κάποιων παικτών. Κι αυτό που είδαμε χθες ήταν μία ομάδα που στα πρώτα 30 λεπτά ήταν απαράδεκτη για το πώς μπήκε στο παιχνίδι και για 60 λεπτά δυσκολεύονταν να βρει λύσεις απέναντι σε μία καλά οργανωμένη άμυνα, και όταν τις έβρισκε είχε απελπιστικά άσχημα τελειώματα, με πρώτους τους Στρεφέτσα και Γιάρεμτσουκ, αλλά και τους Ζέλσον, Τσικίνιο,Μουζακίτη να τους συναγωνίζονται.

Πιθανότατα η ομάδα βγάζει κούραση, ακόμη και πνευματική. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καθαρό μυαλό και να βλέπουμε πράγματα για τα οποία είναι να απορεί κανείς. Χθες ένα σουτ του Μπιανκόν βρήκε το σώμα του…Γιάρεμτσουκ! Κι ένα άλλο του Νασιμέντο βρήκε τον Ζέλσον! Ο Ταρέμι (που αν μη τι άλλο δεν ήταν κακός χθες) δύο φορές σηκώθηκε στο πρώτο δοκάρι για κεφαλιά σε κόρνερ του (αρκετά καλού και χθες) Μουζακίτη και την πρώτη βρήκε αέρα, ενώ την δεύτερη έστειλε την μπάλα προς τα πίσω... Ο Τσικίνιο μέσα από τη μικρή περιοχή δεν μπόρεσε να κάνει πλασέ έστω για να στείλει την μπάλα προς την εστία!

Να υπάρχει τόσο άγχος, από Δεκέμβρη μήνα; Δεν ξέρω. Αυτό δε με τις στημένες φάσεις, πραγματικά έχει γίνει πια ακατανόητο. Με 18 (!) κόρνερ και κάμποσα ακόμη φάουλ έξω από την περιοχή της Κηφισιάς, ακόμη και για απευθείας σουτ, και να μην έχεις μία καθαρή ευκαιρία για γκολ; Μιλάμε για σχεδόν 25 «στημένα»!!! Με τον Ρόντινεϊ χάλια κι από απόδοση κι από εκτελέσεις-ο Ορτέγκα το πάλεψε πολύ περισσότερο από αριστερά.

Όπως κι αν έχει, ας το ξανασκεφτεί ο Μεντιλίμπαρ που αρνείται πεισματικά για μεταγραφές. Βεβαίως, όταν λέμε για μεταγραφές, λέμε για μεταγραφές επιπέδου Ολυμπιακού…

Άσχετο:

Ήταν πραγματικά χθες πολύ κακή η σύγκριση των τραγικών τελικών του Στρεφέτσα με τη μία και μοναδική τελική που είχε ο Παντελίδης, ένας εξτρέμ που δεν τον λες κι από τους…κορυφαίους του πρωταθλήματος-και που παρεμπιπτόντως έκανε και ζημιά στον Πιρόλα σε μία διεκδίκηση της μπάλας, τον τραυμάτισε και έγινε αλλαγή ο Ιταλός, μοναδικός ίσως συνεπής και χθες «ερυθρόλευκος».

Ούτε περιποιούσε τιμή για τους παίκτες του Ολυμπιακού η εικόνα του 31χρονου Πόμπο, παίκτη της Β΄κατηγορίας Ισπανίας, να κάνει «ποδιές» στον Μουζακίτη και στον Τσικίνιο και γενικά οι «ερυθρόλευκοι» να μην μπορούν να τον κόψουν έστω με φάουλ. Ούτε βγάζει κανένα νόημα ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού, ύψους 1μ87, να μην παίρνει μία, έστω μία κεφαλιά σε 85 λεπτά παιχνιδιού. Γιατί ο Γιάρεμτσουκ δεν πήρε ούτε μία, στην κυριολεξία.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Οδεύει προς τα 28 ο Ρέτσος κι ακόμη δεν έχει κατανοήσει ότι ο στόπερ δεν πρέπει να κρατάει την μπάλα παραπάνω απ΄ότι πρέπει στα πόδια του. Έτσι του την έκλεψαν χθες ενώ ήταν σε θέση δεξιού μπακ προς την περιοχή της Κηφισιάς και ξεκίνησε η αντεπίθεση για το 1-1. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού εξακολουθεί να κάνει 100 καλά πράγματα μέσα στο παιχνίδι, αλλά και να μην σταματάει τα λάθη.

Μόλις στο πρώτο λεπτό χθες το ίδιο έκανε! Μία πάσα με ρίσκο προς τον Τσικίνιο, που έδωσε αφορμή η Κηφισιά να βγει στην αντεπίθεση ακριβώς με την ίδια συνταγή. Η μπάλα στον Πόμπο κι εκείνος στην πλάτη του Ορτέγκα για τον Παντελίδη. Απλά τότε ο Ορτέγκα έκανε καλή κάλυψη και δεν έγινε ευκαιρία, όπως στη φάση της ισοφάρισης. Κι όμως αυτή η φάση, στο πρώτο επαναλαμβάνω λεπτό, δεν έγινε μάθημα στον Ρέτσο, με την γνωστή συνέπεια.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔