Η χθεσινή ισοπαλία του Ολυμπιακού κόντρα στην Κηφισιά μονοπωλεί το ενδιαφέρον στα σημερινά πρωτοσέλιδα του αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Φρένο με το ζόρι», στην πορεία του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα.

Livesport: «Χτύπημα από πράσινους», δέχθηκαν χθες οι ερυθρόλευκοι. «ΑΕΚούγεννα κορυφής», με την ΑΕΚ που μπορεί να περάσει την διακοπή των Χριστουγέννων στην κορυφή με νίκη της επί του ΟΦΗ.

Φως των σπορ: «Γκέλα με ευθύνες» το αποτέλεσμα των Πειραιωτών με την ομάδα των βορείων προαστίων

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Καλά Χριστούγεννα», με τον Ολυμπιακό να κάνει πρόωρα «δώρα» στους συνδιεκδικητές του.

Ώρα των σπορ: «Γιορτή έξω, μάχη μέσα!» από το γήπεδο, για την ΑΕΚ σήμερα το βράδυ.