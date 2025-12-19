Ολυμπιακός: Από τους τρεις αυτός ήταν ο πιο πειστικός

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για την εικόνα τριών από τους λεγόμενους αναπληρωματικούς του Ολυμπιακού.

Στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή είχαμε την ευκαιρία να δούμε κάποιους παίκτες του Ολυμπιακού με λιγότερο χρόνο συμμετοχής από τους υπόλοιπους και να τους αξιολογήσουμε, έστω με τη συνθήκη ότι ο αντίπαλος ήταν σαφώς χαμηλότερης δυναμικότητας.

Όπως για παράδειγμα τον Μάντσα. Ο Βραζιλιάνος στόπερ είχε ένα κακό ξεκίνημα στο παιχνίδι. Αρχικά έχασε μία κεφαλιά από τον αντίπαλο φορ, κυρίως όμως έδειξε επιπολαιότητα με μία κακή πάσα, κάτι που έφερε μία δυνατότητα στον Ηρακλή να απειλήσει, έστω από πλάγια. Το επώδυνο είναι ότι πρόκειται για κάτι που δεν το βλέπουμε για πρώτη φορά από τον Μάντσα, ο οποίος επειδή όντως έχει μία μεγάλη άνεση με την μπάλα στα πόδια, καμιά φορά εκτίθεται από την υπερβολική σιγουριά του.

Το καλό είναι ότι το παιδί μετά το πρώτο 20λεπτο συνήλθε και έκανε μία εμφάνιση που την λες και πολύ καλή. Με καλύψεις, επεμβάσεις ψηλά και χαμηλά σε σέντρες, καλές άμυνες, μία σωτήρια προβολή, αλλά και πολλές καλές πάσες από πίσω, που βοηθάνε σημαντικά στην σωστή κυκλοφορία της μπάλας. Βγήκε πρώτος, είχε προωθήσεις, γενικά ήταν καλός. Το θέμα είναι ότι σε κάθε αγώνα που παίζει υπάρχει πάντοτε κι ένα ερωτηματικό από κάποια λάθη του. Κι επειδή δεν είναι γρήγορος, για να καλυφθεί σε αυτό το κομμάτι, δεν πρέπει να έχει κι άλλα ερωτηματικά.

Ο Νασιμέντο ήταν ο…γνωστός «κουβαρίστρας» Νασιμέντο! Βρίσκονταν παντού, έκλεβε, μάχονταν και πάσαρε ωραία σε μικρούς χώρους. Αυτό το τελευταίο ας μην το υποτιμάμε. Βοηθάει με το συνδυαστικό ποδόσφαιρο, γιατί παίζει με τη μία και στο συγκεκριμένο παιχνίδι με τέτοιο ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με τους Πορτογάλους (Τσικίνιο, Νασιμέντο, Ποντένσε) να αλλάζουν την μπάλα με κινηματογραφική ταχύτητα, ενώ και στο πέμπτο γκολ οι τρεις τους πάλι πρωταγωνίστησαν.

Το κακό με τον Νασιμέντο είναι ότι εξακολουθεί στη συντριπτική πλειοψηφία του χρόνου συμμετοχής του να μην έχει ενέργειες που κάνουν τη διαφορά. Όταν έρχεται η στιγμή να κάνει αυτό το κάτι παραπάνω, δεν το κάνει, παρά σε σπάνιες περιπτώσεις. Ειδικά μέσα στην αντίπαλη περιοχή, εκεί που η μπάλα καίει, οι επιλογές του δεν βγάζουν ποιότητα. Με τον Ηρακλή σε 90 λεπτά άντε να ξεχωρίσουμε ένα επικίνδυνο σουτ, τίποτα άλλο σε επίπεδο καλής τελικής πάσας η, καλού σουτ. Κι όταν παίζεις 8άρι στον Ολυμπιακό αυτό είναι θέμα.

Αυτός που ήταν πιο πειστικός ήταν ο Σιπιόνι. Ο Αργεντίνος κάλυψε καλά τη θέση του αμυντικού χαφ. Έκλεβε, έκοβε, έβαζε καλά το σώμα του στις διεκδικήσεις, ενώ πάσαρε και με αρκετή επιτυχία, αφού η τεχνική του, για κόφτη, δεν είναι καθόλου κακή. Επιπλέον τον είδαμε να έχει σουτ επικίνδυνα και γενικά η παρουσία του να είναι πληθωρική. Κάνει κάποια λάθη σε πάσες και πρέπει να το προσέξει, όμως η γεύση που άφησε ήταν καλή. Και δεν έδωσε δικαίωμα αυτή τη φορά για καμία κίτρινη κάρτα (!), για να μην ξεχνιόμαστε.

Άσχετο: Μία 6άρα ανά σεζόν την έχει ο Ολυμπιακός επί Μεντιλίμπαρ. Πρόπερσι το 6-1 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, πέρυσι το 6-0 επί της ΑΕΚ, φέτος το 6-0 επί του Ηρακλή. Το κακό είναι ότι οι 6άρες κάθε σεζόν είναι και λιγότερο σημαντικές.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Κέρδισε πολλά κόρνερ και φάουλ ο Ολυμπιακός στον αγώνα με τον Ηρακλή κι είχαν έτσι την ευκαιρία οι παίκτες του να κάνουν αρκετές κομπίνες στις εκτελέσεις. Έτσι, σε μία από αυτές ήρθε το δεύτερο γκολ, από τη σέντρα του Γιαζίτσι και την κεφαλιά του Καλογερόπουλου. Μία άλλη την χάλασε η κακή επιλογή του Νασιμέντο, ενώ γενικά οι εκτελέσεις κόρνερ δεν ήταν ούτε αυτή τη φορά καλοκτυπημένες, τόσο από τον Ρόντινεϊ, όσο κι από τον Γιαζίτσι, που όμως εξιλεώθηκε από την καλή εκτέλεση φάουλ που έφερε το έκτο γκολ από την κεφαλιά του Ρέτσου.

Γενικότερα ο Τούρκος έχει τα καλύτερα «στημένα», ίσως μακράν του δεύτερου, αφού το αριστερό του ποδάρι-φτυάρι είναι μαγικό! Το ζήτημα είναι ότι δεν έχει στο παιχνίδι του την ένταση και την ενέργεια που ζητάει ο Μεντιλίμπαρ, ιδίως στο ανασταλτικό κομμάτι κι έτσι δεν τον εμπιστεύεται για βασικό σε επίπεδο πρωταθλήματος. Το έχει κάνει μόνο μία φορά, στη Λάρισα, όπου δημιουργικά ο Γιαζίτσι ήταν μια χαρά, αλλά ο αντίπαλος του παίκτης, ο αριστερός μπακ της ΑΕΛ, έβγαινε συνεχώς μόνος του σαν εξτρέμ σε ολόκληρο το α΄ ημίχρονο.

