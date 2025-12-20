Ολυμπιακός - Κηφισιά: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης
Φινάλε για το 2025 απόψε (20/12) όσον αφορά τον Ολυμπιακό, καθώς μετά το παιχνίδι Κυπέλλου κόντρα στον Ηρακλή (6-0, 17/12), οι «ερυθρόλευκοι» δίνουν την τελευταία τους παράσταση και για το πρωτάθλημα.
Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υποδέχεται την Κηφισιά για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, θέλοντας με νίκη να κάνει... Πρωτοχρονιά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
Η σέντρα έχει προγραμματιστεί για τις 20:30 και ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.
