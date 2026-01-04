Ρεγκραγκί για Ελ Κααμπί: «Δεν τον κάλεσα στο Μουντιάλ του 2022 και δεν είπε τίποτα, αγωνίστηκε και δούλεψε»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός του Μαρόκου έπλεξε το εγκώμιο στον Ελ Κααμπί και στην εξέλιξή του μέχρι το φετινό Copa Africa.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα στο Copa Africa έχοντας μέχρι στιγμής τρία γκολ σε ισάριθμα παιχνίδια, εκ των οποίων τα δύο τα σκόραρε με εντυπωσιακά ψαλιδάκια. Ο στράικερ του Ολυμπιακού, φυσικά, είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα, κάτι το οποίο σχολίασε με τη σειρά του και ο προπονητής του στην εθνική του Μαρόκου.

Ο Ουαλίντ Ρεγκραγκί σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στάθηκε στη διαδρομή του Ελ Κααμπί και στο πώς διαχειρίστηκε τις δύσκολες στιγμές που κλήθηκε να αντιμετωπίσει στην καριέρα του. Αναφέρθηκε στο ότι δεν τον είχε καλέσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, κάτι για το οποίο ο παίκτης του δεν είχε διαμαρτυρηθεί. Αντίθετα, συνέχισε να δουλεύει και να εξελίσσεται μέχρι να βρει τη θέση του στην εθνική ομάδα της χώρας του.

Ο ομοσπονδιακός των «Λιονταριών του Άτλαντα» χαρακτήρισε τον φορ των Ερυθρολεύκων ως ένα παράδειγμα επιμονής κι ένα πρότυπο ταπεινότητας, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Είναι κάποιος που δεν κάλεσα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 και δεν είπε τίποτα. Αγωνίστηκε, δούλεψε σκληρά. Έκανε σωστές επιλογές ομάδων και σήμερα είναι ο βασικός επιθετικός της εθνικής. Είναι ένα παράδειγμα ανθεκτικότητας, πρότυπο για τους νέους Μαροκινούς. Αν έπρεπε να χρησιμοποιήσω μία λέξη για να τον περιγράψω, αυτή θα ήταν η ταπεινότητα».