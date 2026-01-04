Ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα της Τράμπζονσπορ και ο τουρκικός σύλλογος έχει ξεκινήσει ήδη συζητήσεις με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του.

Αν και ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι βρίσκεται στο Copa Africa, φαίνεται πως στο μεταγραφικό σκέλος τα πράγματα προχωρούν κανονικά καθώς ο 26χρονος ακραίος μπακ έχει μπει για τα καλά στο... μάτι της Τράμπζονσπορ.

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Μπάχα Κοσκούν, ο τουρκικός σύλλογος έχει ξεκινήσει ήδη συζητήσεις με την πλευρά του Ολυμπιακού προκειμένου να κάνει δικό της τον Νιγηριανό φουλ μπακ.

Για να προχωρήσει η συγκεκριμένη μεταγραφή, η Τράμπζο θα πρέπει να καλύψει τα «θέλω» των Πειραιωτών, οι οποίοι αγόρασαν τον ποδοσφαιριστή πριν από έναν χρόνο αντί 2,5 εκατ. ευρώ ενώ το συμβόλαιο του εκπνέει το καλοκαίρι του 2028, ωστόσο δεν αποκλείεται να υπάρξει στο τραπέζι και το κομμάτι δανεισμού με οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι.

Τέλος, η ίδια πηγή τονίζει ότι η συγκεκριμένη περίπτωση θα προχωρήσει μόλις ο Μπρούνο επιστρέψει από τις υποχρεώσεις του στο Copa Africa και όχι νωρίτερα.

Με τα ερυθρόλευκα μετράει 24 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχει πανηγυρίσει το νταμπλ ενώ η μοναδική ασίστ που έχει στο ενεργητικό του ήταν αυτή στον Τσικίνιο για το buzzer beater στην έδρα της ΑΕΚ πέρσι.