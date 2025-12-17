Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ μετακομίζει στην Τούμπα για τον ΠΑΟΚ και αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό.

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ σε λίγες μέρες ολοκληρώνει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό και θα μετακομίσει στην Τούμπα για τον ΠΑΟΚ.

Ο 32χρονος Σουηδός φορ, ο οποίος μέτρησε στο τριφύλλι 60 ματς με 16 γκολ και 1 ασίστ, με ανάρτησή του στα social media είπε αντίο στους πράσινους, πριν ανηφορίσει στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Γερεμέγεφ: «Η πορεία μου στον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος της.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους στον σύλλογο, τους συμπαίκτες μου και όλο το προσωπικό που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν τιμή και χαρά για μένα.

Θα θυμάμαι αυτό το κεφάλαιο της καριέρας μου με μεγάλη υπερηφάνεια, γιατί ξέρω ότι πάντα έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό και προσπάθησα στο έπακρο. Πιστεύω πραγματικά πως όταν κάνεις αυτό, δεν έχεις κανένα λόγο για μετανιώσεις.

Τέλος, θέλω να πω ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ σε όλους τους φιλάθλους. Η στήριξή σας και η ώθηση που μου δώσατε όλα αυτά τα χρόνια ήταν συνεχείς· ένιωσα πραγματικά την αγάπη σας και αυτό σήμαινε πολλά για μένα.

Σας ευχαριστώ».