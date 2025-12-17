Σε κυκλοφορία τίθεται το επετειακό μετάλλιο του ΟΦΗ για τα 100 χρόνια.

Ο ΟΦΗ γιορτάζει τα 100 του χρόνια, οι δράσεις συνεχίζονται κι από την ΠΑΕ και από τον κόσμο και βγάζει σε κυκλοφορία επετειακό μετάλλιο, σε συνεργασία με την τράπεζα της Ελλάδας.

Στην ανακοίνωση του ΟΦΗ αναφέρεται:

«Ο ΟΦΗ τιμά τον ένα αιώνα ζωής του με τη δημιουργία ενός επετειακού μεταλλίου με έντονο συμβολισμό, το οποίο αποτυπώνει τη διαχρονική παρουσία και την ταυτότητα του συλλόγου.

Σχεδιασμένο σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και το Νομισματοκοπείο, με σεβασμό στην ιστορία του ΟΦΗ, το επετειακό μετάλλιο κυκλοφορεί σε 1925, αριθμημένα, τεμάχια, γεγονός που του προσδίδει συλλεκτικό χαρακτήρα, αποτελώντας ένα ξεχωριστό κειμήλιο, ένα κομμάτι ιστορίας που συμπυκνώνει έναν αιώνα “ασπρόμαυρης” περηφάνιας.

Η διάθεσή του Επετειακού Μεταλλίου θα γίνεται αποκλειστικά από το OFI Crete FC Official Store x Cosmossport (οδός Καντάνου, γήπεδο “Θεόδωρος Βαρδινογιάννης”), ενώ θα είναι διαθέσιμο για αγορά και ηλεκτρονικά., με το κόστος αγοράς να ανέρχεται στα 30 ευρώ.

Το επετειακό μετάλλιο παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/12) σε ειδική εκδήλωση στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, όπου το “παρών” έδωσαν ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, κ. Ηλίας Πουρσανίδης και ο Εκπρόσωπος Νομισματοκοπείου & Υπεύθυνος ανάπτυξης και προώθησης προϊόντων, κ. Στέφανος Τικέλλης.

Η κυκλοφορία του επετειακού μεταλλίου εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ, που στοχεύουν όχι μόνο στον εορτασμό του παρελθόντος, αλλά και στη σύνδεσή του με το παρόν και το μέλλον.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ευχαριστεί την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών και το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, για τη φιλοξενία στο υπέροχο αμφιθέατρο “Γιάννης Περτσελάκης”, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του επετειακού, συλλεκτικού, μεταλλίου της ομάδας μας!».