Ολυμπιακός: Κάκωση ο Πιρόλα, θα λείψει για περίπου 3 εβδομάδες
Ο Λορέντζο Πιρόλα έγινε αλλαγή μετά από χτύπημα στο Ολυμπιακός - Κηφισιά (1-1) και θα απουσιάσει περίπου 3 εβδομάδες.
Ο Λορέντζο Πιρόλα έχει υποστεί κάκωση στο πέλμα του από το Ολυμπιακός - Κηφισιά (1-1) και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν θα απουσιάσει για περίπου τρεις εβδομάδες. Αυτό σημαίνει ότι ο Ιταλός στόπερ - που χτύπησε έπειτα από μαρκάρισμα που του έγινε - λογικα θα είναι ΟΚ για το ματς με την Λεβερκούζεν στις 20 Γενάρη. Οι διαθέσιμοι στόπερ είναι οι Ρέτσος, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος και Μάνσα.
Τα ματς που αναμένεται να χάσει ο Πιρόλα
- 3/1/26 ΟΦΗ - Ολυμπιακός
- 10/1/26 Ατρόμητος - Ολυμπιακός
- 13-14/1/26 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος
- 17/1/26 Αστέρας Aktor - Ολυμπιακός
@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
