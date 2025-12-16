Ο Σίριλ Ντέσερς έχει ανάγκη παίκτες που θα τον στηρίξουν για να δώσει πολλά γκολ στον Παναθηναϊκό.

Ο φορ είναι το σημείο αναφοράς σε κάθε ομάδα.

Ο Ολυμπιακός έχει τον Ελ Καμπί, τον Ταρέμι και πλέον έχει επιστρέψει ο Γιάρεμτσουκ. Η ΑΕΚ έχει τον Γιόβιτς κι έμαθε να παίζει σε αρκετά σε μεγάλα διαστήματα χωρίς Πιερό, Ζίνι. Ο ΠΑΟΚ έχει ουσιαστικά μόνο τον Γιακουμάκη και ο Μύθου τώρα προσπαθεί να μπει στην εξίσωση.

Ο Παναθηναϊκός πορεύτηκε στο πρώτο μισό της σεζόν χωρίς τον βασικό του φορ, τον Σίριλ Ντέσερς. Πήρε ορισμένα γκολ από τον Σφιντέρσκι, είχε ορισμένες βοήθειες από τον Πάντοβιτς κι έφυγε από το Αγρίνιο με νίκη με γκολ του Γερεμέγεφ, αλλά ο Ντέσερς απουσίαζε, λόγω τραυματισμού.

Ένας διεθνής Νγηριανός φορ, ο οποίος από τη σεζόν 2016-17 κι έπειτα, πλην της περιόδου 2020-21, είχε κάθε χρόνο διψήφιο αριθμό τερμάτων. Ένας ικανός επιθετικός. Το αν άξιζε να δοθούν 4 εκατ. ευρώ για την αγορά ενός παίκτη, που στις 8 του μήνα έκλεισε τα 31 του χρόνια είναι μία άλλη συζήτηση. Αλλά δεν είμαστε λογιστές ούτε βάζουμε από την τσέπη μας για να πληρωθεί. Αν κάθε χρόνο (υπέγραψε μέχρι το 2028) έχει για παράδειγμα 15 γκολ δεν είναι καθόλου άσχημα για έναν φορ.

Ο Ντέσερς λογικά δεν θα πιάσει φέτος αυτόν τον αριθμό. Ή, μπορεί; Σε τρία ματς που ήταν βασικός, πέτυχε και τα 3 του γκολ μέχρι στιγμής με την πράσινη φανέλα. Με Ολυμπιακό και Βόλο στο πρωτάθλημα, με την Athens Kallithea στο Κύπελλο. Έχει 8 συμμετοχές και 3 γκολ με 1 ασίστ έως τώρα σε 294 λεπτά.

Γύρισε από τον τραυματισμό του και πάνω που έδειχνε ότι αρχίζει να βρίσκει τα πατήματά του, έφυγε για το Κόπα Άφρικα και την εθνική Νιγηρίας. Ο Παναθηναϊκός θα τον στερηθεί με την Καβάλα (μικρό το κακό) και κυρίως στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Μετά θα εξαρτηθεί από την πορεία της Νιγηρίας. Αν φτάσει στα ημιτελικά (14 Γενάρη), τότε τον ξεχνάμε και για το ντέρμπι με την ΑΕΚ εκτός έδρας στις 18 Γενάρη. Διότι θα υπάρχει και μικρός τελικός στις 17 του επόμενου μήνα. Αν πει αντίο έστω στα προημιτελικά (και νωρίτερα φυσικά), όπου τα παιχνίδια θα γίνουν στις 9 και 10 Ιανουαρίου, τότε θα είναι παρών στο ντέρμπι με την Ένωση.

Ο έμπειρος επιθετικός, όπως και να έχει, είναι παίκτης που μπορεί να γίνει σημείο αναφοράς. Έχει το ένστικτο, τα τελειώματα, είναι ικανός στο συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Αρκεί αυτό; Με τον δυναμικό Τεττέη κοντά του, έναν δημιουργικό χαφ τύπου Ουναϊ και εξτρέμ που θα βάζουν πιο εύκολα τη μπάλα στην περιοχή, ο Ράφα Μπενίτεθ θα περιμένει να δει αρκετά πράγματα από τον Ντέσερς. Στα άκρα υπάρχουν οι Τετέ, Ζαρουρί, Τζούριτσιτς και όλοι περιμένουν τον Πελίστρι κι έναν ακόμα παίκτη αριστερά στις χειμερινές μεταγραφές.

Ο Ντέσερς μπορεί να γίνει ο παίκτης, που θα ολοκληρώνει τις ενέργειες των παικτών στην πίσω ζώνη. Τους έχει και θέλει να τους βελτιώσει ο Μπενίτεθ; Θα προσθέσει άλλους τον Γενάρη στις θέσεις που αναφέραμε; Όπως και να έχει, όταν μία ομάδα διαθέτει έναν ικανό φορ, τότε όλα γίνονται καλύτερα.

Το τριφύλλι αυτή τη στιγμή με 21 γκολ έχει μαζί με την Κηφισιά την πέμπτη καλύτερη επίθεση, πίσω από Λεβαδειακό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Στα γκολ αποτυπώνεται και η βαθμολογική του θέση. Είναι 13 γκολ πίσω από τον Λεβαδειακό, 9 από τους Πειραιώτες και 8 από τον ΠΑΟΚ, ενώ η ΑΕΚ είναι μπροστά με 3 γκολ.

Όλοι έχουν πάρει βαθμούς από τους φορ. Ακόμα και ο ελλιπής στη θέση ΠΑΟΚ. Ακόμα και η ΑΕΚ που έμεινε μόνο με τον ποιοτικό Γιόβιτς. Οι Πειραιώτες έχουν πάρει 18 γκολ στο πρωτάθλημα από Ελ Καμπί, Ταρέμι και ο Παναθηναϊκός από τέσσερις φορ, έχει πάρει 8 γκολ...

Αυτή τη διαφορά έχει την εκτελεστική ικανότητα να τη μειώσει ο Ντέσερς, αλλά μόνος του δεν γίνεται. Δίπλα του θα πρέπει να υπάρχουν στηρίγματα. Αυτός είναι ένα σημαντικό κομμάτι στο παζλ, ωστόσο, αν λείπουν τα υπόλοιπα δεν θα μπορεί ποτέ να συμπληρωθεί.

Μία καλή παρουσία στο Κόπα Άφρικα, παράλληλα, μπορεί να τονώσει κι άλλο την αυτοπεποίθησή του μετά το γκολ με τον Βόλο και το κερδισμένο πέναλτι και να γυρίσει με περισσότερη διάθεση. Απλά όταν γυρίσει, ο Παναθηναϊκός οφείλει να έχει και τα ιδανικά υλικά. Κάθε μεταγραφή που βγαίνει, μπορεί να κάνει καλύτερους και τους παίκτες που υπάρχουν στο ρόστερ και για διάφορους λόγους στο πρώτο μισό δεν μπόρεσαν να κάνουν τη διαφορά. Στην αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να «καούν» κι αυτοί.