ΠΑΕ Άρης: «Υπάρχει κανονισμός που επιτρέπει το κεφαλοκλείδωμα;»

Με νέα ανάρτησή της στον λογαριασμό της στα social media η ΠΑΕ Άρης απευθύνεται σε ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά και τους διαιτητές του ντέρμπι.

Στην ανάρτησή της, η ΠΑΕ Άρης χρησιμοποιεί τη φάση του πρώτου ημιχρόνου όπου ο Κεντζιόρα έχει κάνει κεφαλοκλείδωμα στον Ράτσιτς σε φάση που έγινε εντός περιοχής. «Αν υπάρχει κανονισμός που επιτρέπει το κεφαλοκλείδωμα στο ποδόσφαιρο, να μας τον πείτε να τον μάθουμε κι εμείς…», αναφέρει η ΠΑΕ Άρης.

Επισημαίνεται ότι η ΠΑΕ Αρης εξέδωσε ανακοίνωση κατά της διαιτησίας κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας, στην οποία τόνισε: «Ντρέπεται και η ντροπή με αυτά που συμβαίνουν στην Τούμπα! Με το ζόρι ο Σέρβος διαιτητής και ο Ιταλός VARistas να χάσει ο ΑΡΗΣ! Χαρίζουν κόκκινη-μαρς στο 2' στον Π.Α.Ο.Κ. και ανακαλύπτουν πέναλτι στο 45'+2' σε βάρος μας! Ένας Θεός ξέρει τι άλλο θα κάνουν στο δεύτερο ημίχρονο. Ντροπή Στεφάν Λανουά...».

Ο Άρης διαμαρτύρεται για δύο φάσεις. Για απευθείας κόκκινη κάρτα του Ιβανούσετς στα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα αλλά και για το πέναλτι που έδωσε ο Σρνταν Γιοβάνοβιτς έπειτα από υπόδειξη του Ιταλού VARista Αλεσάντρο Ντι Πάολο.



