Έξι λεπτά μετά το 1-0 της ΑΕΛ Novibet ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε το παιχνίδι με τον Καλάμπρια με εξαιρετική κεφαλιά να κάνει το 1-1.

Ο Παναθηναϊκός από το πρώτο λεπτό του αγώνα με την ΑΕΛ Novibet είχε τον έλεγχο και προσπαθούσε να κάνει ευκαιρίες χωρίς όμως να καταφέρει να χάσει κάποια σημαντική. Μάλιστα στο 37' οι «πράσινοι» είδαν τους αντιπάλους τους να καταφέρνουν να σκοράρουν με τον Πέρες.

Πριν όμως καλά καλά οι γηπεδούχοι σταματήσουν τους πανηγυρισμούς τους, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν. Συγκεκριμένα στο 43' ο Φιλίπ Μλαντένοβιτς έβγαλε από αριστερά μια όμορφη σέντρα με τον Ντάβιντε Καλάμπρια σε ρόλο σέντερ φορ να σηκώνεται εξαιρετικά και να σκοράρει ισοφαρίζοντας σε 1-1, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε και το πρώτο ημίχρονο στο AEL FC Novibet Arena.