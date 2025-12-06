Ολυμπιακός: Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα…
Οι αγώνες του Ολυμπιακού όπως αυτός σήμερα το απόγευμα με τον ΟΦΗ έχουν δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα για τον Ολυμπιακό.
Το ένα είναι τα αποτελέσματα: 100% επιτυχημένα! Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είναι η μοναδική που έχει μόνο νίκες στο πρωτάθλημα, αλλά και στο Κύπελλο, με τις λεγόμενες μικρομεσαίες και μικρότερες ομάδες. Κι αυτό ασφαλώς είναι το πιο σημαντικό.
Το άλλο είναι ο τρόπος που φτάνει στα αποτελέσματα. Ας το πούμε έτσι, μας βγάζει την ψυχή στα περισσότερα παιχνίδια! Νίκες στο όριο (1-0 τον Παναιτωλικό στο 70’, 3-2 τον Λεβαδειακό με γκολ στο 96’, 2-1 τον Άρη παίζοντας ο Ολυμπιακός με 10 παίκτες στο τελευταίο 20λεπτο), νίκες με γκολ στο τέλος (με δύο γκολ μετά το 92’ επί του Αστέρα, με δύο γκολ μετά το 77’ επί του Βόλου). Ακόμη και στο 3-0 επί του Ατρόμητου τις προάλλες, το σκορ ήταν στο εύθραυστο 1-0 έως το 80ο λεπτό. Και για να μην πάμε μακριά, το σκορ την Τετάρτη στη Σύρο ήταν 3-2 έως το 83ο λεπτό.
Λιγοστές οι μη αγχωτικές νίκες του Ολυμπιακού. Κατά βάση με τις δύο τελευταίες στη βαθμολογία ομάδες, τον Πανσερραϊκό (5-0) και τη Λάρισα (2-0 από το ημίχρονο). Κι εκείνο το ματς με την Κηφισιά, με το τελικό 3-1 να έχει διαμορφωθεί στο 70’ και την αντίπαλο του με 10 παίκτες από το 62’.
Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ότι πολύ απλά ένα ματς με τον ΟΦΗ, ακόμη και μέσα στο Καραϊσκάκη, όπως είναι το σημερινό, μπορεί να μην είναι τόσο απλό όσο φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι ο ΟΦΗ είναι ίσως η κατ΄ εξοχήν ομάδα της περιφέρειας που έχει φανέλα-μόλις τον περασμένο Μάϊο έπαιξε τελικό Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ και ώς το 92ο λεπτό το σκορ ήταν στο «ανοικτό» 1-0…
Είναι αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός τον ΟΦΗ τον κερδίζει εδώ και χρόνια στο Καραϊσκάκη, αλλά τις περισσότερες φορές στο όριο (2-1, 1-0, ενίοτε και με το κρίσιμο γκολ να έρχεται στο τέλος). Για να είμαι ειλικρινής, δεν θα με χάλαγε ένα τέτοιο σενάριο και το απόγευμα! Πριν από ένα αγώνα Τσάμπιονς Λιγκ συνήθως λες ότι σου αρκεί το τρίποντο και όχι ο θεαματικός η, πειστικός τρόπος.
Από την άλλη, όμως, δεν είναι και το πιο ωραίο πράγμα αυτό που τόσο συχνά βιώνουμε τη φετινή σεζόν, δηλαδή τις αγχωτικές και ψυχοβγαλτικές νίκες, που δεν σε αφήνουν να δεις λίγο πιο ήρεμα το παιχνίδι έστω στα τελευταία 30 λεπτά. Και τέλος πάντων είναι μία αδυναμία αυτή, να μην μπορεί ο Ολυμπιακός να καθαρίσει ποτέ ένα παιχνίδι γρήγορα.
Έστω κι αν, να το επαναλάβω, στο τέλος θα το έπαιρνα ευχαρίστως το τρίποντο στο όριο και τώρα!
Άσχετο: Ρήξη χιαστών έχει ο μικρός στην Αγγλία. Κρίμα, αλλά το ποδόσφαιρο έχει κι αυτές τις κωλοφάσεις.
Η φωτογραφία της ημέρας:
Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό Β να μπορέσει ο καινούργιος προπονητής να συνεφέρει την ομάδα. Διότι δεν είναι μόνο ότι θα κινδυνεύσει με έναν (δεύτερο) υποβιβασμό. Είναι ίσως πάνω απ΄ όλα ότι έτσι όπως πάει το πράγμα, θα «καούν» και κάποιοι ταλαντούχοι παίκτες που ίσως έχουν μία δυνατότητα να προωθηθούν κάποια στιγμή στην πρώτη ομάδα. Διότι όπως παίζει φέτος ο Ολυμπιακός Β, κι έχοντας κάνει μόνο ένα καλό παιχνίδι σε 11 αγωνιστικές (!), κανείς παίκτης δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Ίσα ίσα τους βλέπεις και λες τι είναι αυτοί, πώς έγιναν έτσι.
Φυσικά με δική τους ευθύνη. Γιατί όταν τους βλέπεις μέσα στο γήπεδο και το μόνο που προσπαθούν να κάνουν είναι να ντριμπλάρουν, να ξαναντριμπλάρουν και να μεταξαναντριμπλάρουν…Η, να προσπαθούν, σχεδόν πάντα μάλιστα, ανεπιτυχώς να σκοράρουν…Σημαίνει ότι βάζουν τον εαυτούλη τους πάνω από την ομάδα. Είναι δεδομένο ότι ο Ανιγκό με τον Πιτό έστησαν λάθος την ομάδα, αλλά κι οι παίκτες πρέπει να καταλάβουν ότι ο Ολυμπιακός Β δεν δίνει αγώνες επίδειξης, αλλά αγώνες επιβίωσης.
Και για το τέλος ένα ιμότζι 😃
With 10 goals on the season now for Olympiacos, Mehdi Taremi is our most efficient goalscorer on the squad.— Thrylos 7 International (@Thrylos7Intl) December 4, 2025
He remains 2nd in terms of goal tally compared to Ayoub El Kaabi(13) but he has played roughly 1/3 of the minutes. While his "mobility" in the press is not on the level of… pic.twitter.com/GYrakdgv3Y
Ο Κώστας Νικολακόπουλος έγινε δημοσιογράφος από…σπόντα. Από τη Νομική και τη δικηγορία η, το επάγγελμα του δικαστικού, που υποτίθεται ότι ήταν στα πλάνα του (εξ ου κι οχαρακτηρισμός «ανακριτή» από τον Γ. Λούβαρη!), βρέθηκε ξαφνικά στον ΦΙΛΑΘΛΟ, όταν πρωτογεννήθηκε η ιδέα αυτής της εφημερίδας από τους Ν. Καραγιαννίδη και Ι. Μαθιουδάκη. Ένα χρόνο ρεπορτάζ Πανιώνιου και Αιγάλεω (μαζί), ένα χρόνο ΑΕΚ και από την άνοιξη του 1984 έως και σήμερα ρεπορτάζ Ολυμπιακού, όπου τα έχει δει όλα. Πρώτα τα λεγόμενα πέτρινα χρόνια και μετά πρωταθλήματα το ένα μετά το άλλο. Του αρέσει να γράφει για μεταγραφές, αλλά ο ίδιος τις αποφεύγει. Σε 40 χρόνια έχει κάνει δύο! Το 1992 στο ΦΩΣ του Θ. Νικολαϊδη και μετά στον ΓΑΥΡΟ που στη συνέχεια έγινε ένα με τον Κόκκινο Πρωταθλητή. Πάνω από μία δεκαετία καλύπτει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού στον Σπορ FM.