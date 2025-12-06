Η εντός έδρας ήττα του Παναθηναϊκού και η κατάκτηση του League Cup στο βόλεϊ από τον Ολυμπιακό ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Μίστερ 45ρι!», ο Μουζακίτης που κοστολογείται στα 45 εκατομμύρια ευρώ. «Νυχτερίδες βαμπίρ», η Βαλένθια που άντεξε και νίκησε τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα.

Livesport: «Το έκανε δώρο» ο Παναθηναϊκός το χθεσινό παιχνίδι στους Ισπανούς. «Κανένα θέμα» Αγγελικούση στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.

Φως των σπορ: «Γιαζίτσι στο φουλ», ενόψει ΟΦΗ. «Του άλλαξε τα φώτα» του ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός που κατέκτησε με 3-1 σετ το League Cup στο βόλεϊ.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Κυρίαρχος» ο Ολυμπιακός στον χθεσινό αγώνα κόντρα στον δικέφαλο του βορρά.

Ώρα των σπορ: «Μεταγραφή από Μαρσειγ», με τον «αρχισκάουτερ» των Γάλλων να έρχεται στην ΑΕΚ.