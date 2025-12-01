Ο ΑΣ Άρης μπορεί πλέον να «αναπνεύσει» καθώς είναι οριστικός ο εξωδικαστικός συμβιβασμός που αφορά τα χρέη του Ερασιτέχνη.

Αναμφίβολα επρόκειτο για ένα ζήτημα που χρόνια τώρα ταλανίζει τον ΑΣ Άρης καθώς ήταν το τροχοπέδη σε κάθε προσπάθεια ανάπτυξής του. Προς αυτήν την κατεύθυνση, αρκετού μήνες, οι επιτελείς του Ερασιτέχνη δούλευαν το πλάνο του εξωδικαστικού συμβιβασμού που προβλέπει την αποπληρωμή ενός χρέους «απαλλαγμένου» από τόκους και προσαυξήσεις. Για την ακρίβεια, η αποπληρωμή του μεγαλύτερου μέρους του αρχικού κεφαλαίου θα γίνει σε βάθος 240 δόσεων μ’ ένα ποσό το οποίο ανέρχεται περίπου στις 18.000 ευρώ.

Η αποδέσμευση των λογαριασμών του ΑΣ Άρης και κυρίως η δυνατότητα στέρεου οικονομικού προγραμματισμού αποτελεί εξίσου σοβαρό γεγονός παράλληλα των ενεργειών που ούτως ή άλλως έχει προγραμματίσει ον Ερασιτέχνης και αφορά τόσο το πλάνο λειτουργίας των τμημάτων υποδομής όσο και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων.