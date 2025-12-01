Ημέρα «απελευθέρωσης» για τον ΑΣ Άρης!
Αναμφίβολα επρόκειτο για ένα ζήτημα που χρόνια τώρα ταλανίζει τον ΑΣ Άρης καθώς ήταν το τροχοπέδη σε κάθε προσπάθεια ανάπτυξής του. Προς αυτήν την κατεύθυνση, αρκετού μήνες, οι επιτελείς του Ερασιτέχνη δούλευαν το πλάνο του εξωδικαστικού συμβιβασμού που προβλέπει την αποπληρωμή ενός χρέους «απαλλαγμένου» από τόκους και προσαυξήσεις. Για την ακρίβεια, η αποπληρωμή του μεγαλύτερου μέρους του αρχικού κεφαλαίου θα γίνει σε βάθος 240 δόσεων μ’ ένα ποσό το οποίο ανέρχεται περίπου στις 18.000 ευρώ.
Η αποδέσμευση των λογαριασμών του ΑΣ Άρης και κυρίως η δυνατότητα στέρεου οικονομικού προγραμματισμού αποτελεί εξίσου σοβαρό γεγονός παράλληλα των ενεργειών που ούτως ή άλλως έχει προγραμματίσει ον Ερασιτέχνης και αφορά τόσο το πλάνο λειτουργίας των τμημάτων υποδομής όσο και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.