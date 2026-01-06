Χιμένεθ: «Έχω ζητήσει έναν παίκτη με σπουδαία καριέρα στην Ελλάδα»

Ο Μανόλο Χιμένεθ μίλησε για τα μεταγραφικά ζητήματα του Άρη και χαμογέλασε όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο απόκτησης του Στίβεν Τσούμπερ.

Ο Ισπανός προπονητής του Άρη ρωτήθηκε για τα μεταγραφικά ζητήματα και μάλιστα αναφέρθηκαν και ονόματα στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά τη νίκη-πρόκριση επί του Παναιτωλικού. «Θα ήθελα να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Διευκολύνει την απάντησή μου αυτό που ανέφερα νωρίτερα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν στο ελληνικό πρωτάθλημα ομάδες οι οποίες μπορούν με μία-δύο μεταγραφές να καλύψουν όλο τον δικό μας προϋπολογισμό… Όταν μια ομάδα μπορεί να δώσει τρία και τέσσερα εκατομμύρια για παίκτη που μπορεί να αποκτήσει άμεσα, αυτό σημαίνει ότι έχει αυτή τη δυνατότητα. Έχω απεριόριστο σεβασμό στη δουλειά του τεχνικού διευθυντή μας αλλά και στο κλαμπ. Οι ποδοσφαιριστές θέλουν δύο πράγματα. Ένα καλό συμβόλαιο κι ένα καλό αγωνιστικό πλάνο. Εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε το αγωνιστικό πλάνο που θα τους προσελκύσει, αλλά δεν μπορώ να απαιτήσω να έρχονται συγκεκριμένοι παίκτες γιατί εκεί μπαίνει και το οικονομικό.

Μπορεί να έρθουν παίκτες τους οποίους μπορεί να μην γνωρίζω, είναι φυσικά παίκτες τους οποίους παρακολουθεί το κλαμπ. Ο Μπουσαΐντ προέρχεται από ένα διάστημα αποχής από τους αγωνιστικούς ρυθμούς κι έχουμε το καθήκον να τον εντάξουμε το συντομότερο δυνατό. Με πολύ οικονομική δύναμη, πράγμα που δεν έχει ο Άρης, μπορείς να πάρεις οποιονδήποτε με σκοπό να παίξει άμεσα στην ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι έχω μιλήσει με τον πρόεδρο κι έχω κάνει δύο αιτήματα. Καταρχήν την υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου του στόπερ από την Κ19 γιατί θεωρώ ότι έχει μέλλον. Και έχω κάνει αίτημα και το προσπαθεί για παίκτη που πριν από λίγο διάστημα έπαιξε σημαντικό ρόλο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη δουλειά που γίνονται με σκοπό τις μεταγραφές γιατί δουλεύουν σε δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες».

Εκεί ρωτήθηκε συγκεκριμένα για τον Στίβεν Τσούμπερ. Ο Μανόλο Χιμένεθ χαμογέλασε και με τον τρόπο του επιβεβαίωσε τις συζητήσεις. «Δεν θα σας δώσω στοιχεία. Δουλεύετε και κάνετε καλά τη δουλειά σας. Για μένα είναι σημαντικό ο παίκτης να έχει μεγάλη εμπειρία από αυτή τη λίγκα. Αντιθέτως, είναι δύσκολο για μένα να έρθει ένας παίκτης τον Γενάρη και να είναι έτοιμος τον Απρίλη. Για τον παίκτη που μιλάω, αν έρθει στην ομάδα και μου είπαν ότι θέλει να έρθει, εγώ θα ήμουν ευτυχισμένος».

Ο Μανόλο Χιμένεθ ρωτήθηκε για την αντίδραση των παικτών του στο πρώτο γκολ όπου όλοι πήγαν και τον αγκάλιασαν. «Για μένα αποτελεί πραγματική τιμή και περηφάνια να κάνουμε τα αποδυτήρια μια οικογένεια. Είναι καλό το κλίμα στα αποδυτήρια. Κουβαλάμε την πίεση να σταθούμε ανταγωνιστικά απέναντι σε πιο ισχυρές ομάδες από εμάς σε οικονομικό επίπεδο. Δεχόμαστε την πρόκληση κι έχουμε τη θέληση να μην μας κερδίσει κανείς».

Σε ότι αφορά το παιχνίδι, απάντησε ότι… «το να κερδίζεις είναι πάντα πολύ καλό. Όταν νικάς τα προβλήματα δεν είναι διογκωμένα. Η αλήθεια είναι ότι παίξαμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο σ’ έναν αγωνιστικό χώρο που δεν ήταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Είναι αλήθεια ότι το πολύ κρύο δυσκόλεψε την κατάστασή του. Αυτό υποχρεώνει τους ποδοσφαιριστές να κάνουν μεγαλύτερη προσπάθεια στο γήπεδο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φροντιστές του γηπέδου γιατί δεν είναι εύκολο να διατηρήσεις τον αγωνιστικό χώρο σε καλή κατάσταση, ειδικά όταν έχει προηγηθεί ένα διάστημα με έντονο κρύο όπως έγινε στη Θεσσαλονίκη. Στο δεύτερο ημίχρονο έπεσε η απόδοσή μας. Σε αυτό ίσως συνέβαλαν οι δυνατές προπονήσεις που κάναμε. Δώσαμε ζωή στον αντίπαλο ο οποίος είχε ευκαιρίες αλλά σημασία έχει ότι πήραμε το παιχνίδι και την πρόκριση. Το πιο σημαντικό ήταν η ενσωμάτωση τεσσάρων-πέντε τραυματιών οι οποίοι σταδιακά θα μπουν σε πλήρη ρυθμό. Είμαι χαρούμενος για τη συμμετοχή των Μισεουί, Φαμπιάνο και Καντεβέρε».

