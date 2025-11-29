ΟΦΗ - Βόλος: Στο Παγκρήτιο ο Μιχάλης Μπούσης
Μετά το εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet ο Μιχάλης Μπούσης βρίσκεται στο πλευρό των ποδοσφαιριστών του ΟΦΗ και στον εντός έδρας αγώνα με το Βόλο.
Ο διοικητικός ηγέτης των Κρητικών βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα, με αφορμή τη μεγάλη γιορτή για τα 100 χρόνια του συλλόγου και παρέμεινε αυτές τις ημέρες, ώστε να στηρίξει με την παρουσία του τους παίκτες του Χρήστου Κόντη.
Αξιοσημείωτο πως αυτό είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του ΟΦΗ που δίνει το παρών ο ισχυρός άνδρας του κλαμπ στην τρέχουσα σεζόν.
