Ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης κυριαρχεί στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Φτάσε όπου δεν μπορείς». Για τη μεγάλη υπέρβαση ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Livesport: Λατρεία, 7στερος και Ναν. Εδώ είναι Πειραιάς!

Φως των σπορ: Λάβα,«ηφαίστειο» το Καραϊσκάκη για τη μάχη του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ.

Κόκκινος Πρωταθλητής: Με οδηγό το λαμπρό αστέρι του Θρύλου, Μάγοι έτοιμοι για... θαύματα.

Ώρα των σπορ: Μονομάχος Ρότα ανανέωσε έως το 2030. «Πετάει» η ΑΕΚ για Φλωρεντία.