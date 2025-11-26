Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (26/11) στο Gazzetta
Ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης κυριαρχεί στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Φτάσε όπου δεν μπορείς». Για τη μεγάλη υπέρβαση ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Livesport: Λατρεία, 7στερος και Ναν. Εδώ είναι Πειραιάς!
Φως των σπορ: Λάβα,«ηφαίστειο» το Καραϊσκάκη για τη μάχη του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ.
Κόκκινος Πρωταθλητής: Με οδηγό το λαμπρό αστέρι του Θρύλου, Μάγοι έτοιμοι για... θαύματα.
Ώρα των σπορ: Μονομάχος Ρότα ανανέωσε έως το 2030. «Πετάει» η ΑΕΚ για Φλωρεντία.
