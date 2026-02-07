Εξαιρετική προσωπική ενέργεια του Σμυρλή, ο οποίος έγραψε το 1-4 για τον Παναιτωλικό κόντρα στην ΑΕΛ Novibet.

Ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις στη νίκη του έδωσε ο Παναιτωλικός στη Λάρισα, φτάνοντας στο 1-4 στο 73' με σκόρερ τον Σμυρλή.

Τα «καναρίνια» έφυγαν ωραία στην κόντρα, ο Σμυρλής ξεπέρασε με ωραία ενέργεια τον Μασόν και με δυνατό σουτ νίκησε τον Αναγνωστόπουλο κάνοντας το 1-4 για τον Παναιτωλικό.