ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός: Το γκολ του Σμυρλή για το 1-4
Εξαιρετική προσωπική ενέργεια του Σμυρλή, ο οποίος έγραψε το 1-4 για τον Παναιτωλικό κόντρα στην ΑΕΛ Novibet.
Ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις στη νίκη του έδωσε ο Παναιτωλικός στη Λάρισα, φτάνοντας στο 1-4 στο 73' με σκόρερ τον Σμυρλή.
Τα «καναρίνια» έφυγαν ωραία στην κόντρα, ο Σμυρλής ξεπέρασε με ωραία ενέργεια τον Μασόν και με δυνατό σουτ νίκησε τον Αναγνωστόπουλο κάνοντας το 1-4 για τον Παναιτωλικό.
