Κόντης: «Ο ΟΦΗ μπορεί και πρέπει να πάει ψηλότερα»

Μετά το διπλό επί της ΑΕΛ Novibet, ο τεχνικός του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης έδωσε το σύνθημα ώστε αυτή η νίκη να αποτελέσει την αρχή για μια καλύτερη πορεία στη συνέχεια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χρήστος Κόντης στην Cosmote TV μετά το 1-2 του ΟΦΗ επί της ΑΕΛ Novibet:

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, υπήρχε πολλή πίεση. Εμείς προσπαθήσαμε να βάλουμε την μπάλα κάτω, να παίξουμε το παιχνίδι μας, βάλαμε δύο γκολ και νομίζω ότι στο πρώτο μέρος δεν κινδυνεύσαμε σε μεγάλα διαστήματα. Είχαμε το κοντρόλ του παιχνιδιού. Κάναμε έντονη προσπάθεια στο δεύτερο μέρος, η ΑΕΛ προσπάθησε να πιέσει κυρίως με σέντρες και πιστεύω αμυνθήκαμε καλά και πήραμε αυτή τη σημαντική νίκη», ανέφερε αρχικά ο Κόντης και συνέχισε λέγοντας:

«Ο ΟΦΗ έχει συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής και εμείς όλοι πρέπει να καταλάβουμε ότι η ομάδα μπορεί και πρέπει να πάει ψηλότερα. Υπάρχει ποιότητα στην ομάδα και πρέπει τα παιδιά να τη βγάλουν στο γήπεδο. Εμείς θα τους καθοδηγήσουμε σε αυτό. Είδαμε κάποια πράγματα, αλλά ακόμα θέλουμε δουλειά. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά για τη νίκη».