Ο Νίκος Αναστόπουλος παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή «ΚΕΡΚΙΔΑ» της τηλεόρασης CRETA, με πολλές ατάκες και ουσιαστικές τοποθετήσεις για τον ΟΦΗ, τον Ολυμπιακό και το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα.

Ο ίδιος μίλησε με συγκίνηση για τον ΟΦΗ, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά ότι έχασε πάνω από 40.000 ευρώ από την ομάδα, χρήματα που δεν διεκδίκησε ποτέ. Όπως είπε, η ομάδα του Ηρακλείου είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο στη ζωή του. Θυμήθηκε τα δύσκολα χρόνια της ανόδου το 2010-11 μαζί με τον Νίκο Μαχλά, τα οικονομικά προβλήματα και την αξέχαστη στιγμή στο αεροδρόμιο, όταν οι φίλαθλοι τον σήκωσαν στα χέρια τους.

Χαρακτήρισε τον Μαχλά «σημαία του ΟΦΗ» και αναρωτήθηκε πώς γίνεται να είναι εκτός ομάδας. Για τον σημερινό ΟΦΗ τόνισε πως έχει ελλείψεις, ειδικά στο σκοράρισμα, επισημαίνοντας ότι χωρίς καθαρό γκολτζή δεν μπορείς να σωθείς εύκολα.

Τέλος, αναφέρθηκε εκτενώς στον Τιάγκο Νους, τον οποίο χαρακτήρισε ποιοτικό αλλά νευρικό παίκτη, κάνοντας μία σύγκριση με τον Μίρνες Σίσιτς της δικής του εποχής.

Μίλησε επίσης για το Super Cup και τον τελικό Κυπέλλου, ασκώντας κριτική στον τρόπο που αντιμετώπισε ο ΟΦΗ τα παιχνίδια.

Δείτε όλη τη συνέντευξη του Νίκου Αναστόπουλου στην εκμπομπή «ΚΕΡΚΙΔΑ»



