Γιαννιώτας: «Δεν είναι δικαιολογία οι τραυματισμοί – Να καταλάβουμε ποια φανέλα φοράμε»

Ο Γιάννης Γιαννιώτας υποστήριξε ότι ο Άρης βαδίζει σ’ έναν μονόδρομο καθώς επίσης και πως όλοι είναι υποχρεωμένοι να δουλέψουν εκατό φορές παραπάνω για να έρθουν τα αποτελέσματα.

Μιλώντας στα κανάλια COSMOTE ο Γιάννης Γιαννιώτας υποστήριξε αρχικά ότι… «ξέραμε τη δυσκολία του παιχνιδιού. Η ΑΕΚ μπήκε διαβασμένη, εμείς ακολουθήσαμε συγκεκριμένο πλάνο το οποίο μας βγήκε έως ένα σημείο. Θα μιλούσαμε γι’ άλλο παιχνίδι αν είχαμε σκοράρει στις φάσεις με τον Παναγίδη ή σ’ αυτή του Πέρεθ. Κι όταν δημιουργείς δύο φάσεις και δεν σκοράρεις, πολλές φορές το δέχεσαι. Δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε. Να σκύψουμε το κεφάλι, να δουλέψουμε εκατό φορές παραπάνω απ’ ότι τώρα και να καταλάβουμε πού είμαστε και ποια φανέλα φοράμε».

Σε ερώτηση για το δημιουργικό κομμάτι και το παραπάνω του κόσμου είπε ότι… «σε παιχνίδια απέναντι σε θεωρητικά υποδεέστερους αντιπάλους θα πρέπει να είμαστε πιο σκληροί και αποτελεσματικοί. Καταλαβαίνουμε το παράπονο του κόσμου ο οποίος περίμενε να δει περισσότερα πράγματα από την ομάδα. Είμαστε κι εμείς λυπημένοι. Πρέπει ο καθένας να βγάλει τον καλύτερο εαυτό του. Δεν γίνεται αλλιώς».

Σχετικά με τους τραυματισμούς κι αν αυτοί στοιχειοθετούν δικαιολογία απάντησε: «Είναι κάτι σοβαρό αλλά όχι δικαιολογία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην ομάδα παίκτες οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν. Δεν αποτελούν δικαιολογία οι τραυματισμοί. Σίγουρα αυτό που έπαθε ο Μιγκέλ ήταν κρύο κι ελπίζουμε ότι σύντομα θα είναι κοντά μας. Υπάρχει και το ψυχολογικό. Σαν ποδοσφαιριστές το έχουμε συζητήσεις πολλές φορές γιατί βλέπουμε ότι υστερούμε και πρέπει να το δούμε».