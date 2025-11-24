Γιαννιώτας: «Δεν είναι δικαιολογία οι τραυματισμοί – Να καταλάβουμε ποια φανέλα φοράμε»
Μιλώντας στα κανάλια COSMOTE ο Γιάννης Γιαννιώτας υποστήριξε αρχικά ότι… «ξέραμε τη δυσκολία του παιχνιδιού. Η ΑΕΚ μπήκε διαβασμένη, εμείς ακολουθήσαμε συγκεκριμένο πλάνο το οποίο μας βγήκε έως ένα σημείο. Θα μιλούσαμε γι’ άλλο παιχνίδι αν είχαμε σκοράρει στις φάσεις με τον Παναγίδη ή σ’ αυτή του Πέρεθ. Κι όταν δημιουργείς δύο φάσεις και δεν σκοράρεις, πολλές φορές το δέχεσαι. Δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε. Να σκύψουμε το κεφάλι, να δουλέψουμε εκατό φορές παραπάνω απ’ ότι τώρα και να καταλάβουμε πού είμαστε και ποια φανέλα φοράμε».
Σε ερώτηση για το δημιουργικό κομμάτι και το παραπάνω του κόσμου είπε ότι… «σε παιχνίδια απέναντι σε θεωρητικά υποδεέστερους αντιπάλους θα πρέπει να είμαστε πιο σκληροί και αποτελεσματικοί. Καταλαβαίνουμε το παράπονο του κόσμου ο οποίος περίμενε να δει περισσότερα πράγματα από την ομάδα. Είμαστε κι εμείς λυπημένοι. Πρέπει ο καθένας να βγάλει τον καλύτερο εαυτό του. Δεν γίνεται αλλιώς».
Σχετικά με τους τραυματισμούς κι αν αυτοί στοιχειοθετούν δικαιολογία απάντησε: «Είναι κάτι σοβαρό αλλά όχι δικαιολογία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην ομάδα παίκτες οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν. Δεν αποτελούν δικαιολογία οι τραυματισμοί. Σίγουρα αυτό που έπαθε ο Μιγκέλ ήταν κρύο κι ελπίζουμε ότι σύντομα θα είναι κοντά μας. Υπάρχει και το ψυχολογικό. Σαν ποδοσφαιριστές το έχουμε συζητήσεις πολλές φορές γιατί βλέπουμε ότι υστερούμε και πρέπει να το δούμε».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.