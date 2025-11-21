Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι κόντρα στον Ατρόμητο, έχοντας δύο απουσίες στις επιλογές του.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποστολή που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο ενόψει της επανέναρξης της Stoiximan Superleague.

Ο Ισπανός τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεση του τόσο τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη όσο και τον Μπρούνο Ονιμαέτσι ενώ συμπεριλήφθηκε ο Μπότης αλλά και ο Ντάνι Γκαρθία που ξεπέρασε τον τραυματισμό του.