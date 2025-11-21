Ολυμπιακός: Χωρίς Πασχαλάκη και Μπρούνο αλλά με Μπότη κόντρα στον Ατρόμητο
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι κόντρα στον Ατρόμητο, έχοντας δύο απουσίες στις επιλογές του.
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποστολή που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο ενόψει της επανέναρξης της Stoiximan Superleague.
Ο Ισπανός τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεση του τόσο τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη όσο και τον Μπρούνο Ονιμαέτσι ενώ συμπεριλήφθηκε ο Μπότης αλλά και ο Ντάνι Γκαρθία που ξεπέρασε τον τραυματισμό του.
#OLYATR: The Squad 📋#OlympiacosFC pic.twitter.com/5v8f5AGSFD— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 21, 2025
@Photo credits: eurokinissi
