Η εμφατική νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ντουμπάι (103-82) καθώς και η επικείμενη ανανέωση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τον Ολυμπιακό ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Τρέχει με...103!» ο Παναθηναϊκός που κέρδισε την Ντουμπάι.

Livesport: «Αρχηγάρα!» Κώστας Σλούκας στη νίκη των «πρασίνων».

Φως των σπορ: «Μαζί μέχρι το 2027» Ολυμπιακός και Μεντιλίμπαρ, «Καθόλου εύκολο...» το αποψινό ματς με Παρί.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Η 4η υπογραφή του Μέντι» πλησιάζει.

Ώρα των σπορ: «Απαίτηση για αλήθεια!» από την ΑΕΚ αναφορικά με την υπόθεση Λανουά.