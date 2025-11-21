Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (21/11) στο Gazzetta
Η εμφατική νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ντουμπάι (103-82) καθώς και η επικείμενη ανανέωση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τον Ολυμπιακό ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Τρέχει με...103!» ο Παναθηναϊκός που κέρδισε την Ντουμπάι.
Livesport: «Αρχηγάρα!» Κώστας Σλούκας στη νίκη των «πρασίνων».
Φως των σπορ: «Μαζί μέχρι το 2027» Ολυμπιακός και Μεντιλίμπαρ, «Καθόλου εύκολο...» το αποψινό ματς με Παρί.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Η 4η υπογραφή του Μέντι» πλησιάζει.
Ώρα των σπορ: «Απαίτηση για αλήθεια!» από την ΑΕΚ αναφορικά με την υπόθεση Λανουά.
