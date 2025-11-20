Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για την αχίλλειο πτέρνα του φετινού Ολυμπιακού.

Το πρωτάθλημα ξαναρχίζει λοιπόν και θα έχουμε πάλι δράση. Τέρμα οι θεωρίες και τα λόγια. Αυτά είναι τα εύκολα. Η δράση είναι η δύσκολη.

Να κάνουμε με την ευκαιρία μία ανάλυση του Ολυμπιακού, που έχει να κάνει με ένα σημείο που νομίζω ότι αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα της φετινής ομάδας του Μεντιλίμπαρ και που θα πρέπει να «γιατρευτεί». Διότι είναι πραγματικά πολύ κακό να παίζει τόσο καλά και στο τέλος να χάνει τους βαθμούς. Διότι ακριβώς εκεί είναι το θέμα, στο τέλος!

Πόσα γκολ έχει δεχθεί φέτος ο Ολυμπιακός σε πρωτάθλημα, Κύπελλο κι Ευρώπη; 17. Από τα 17, τα 11 είναι στο τελευταίο 30λεπτο των αγώνων του. Η, αν θέλετε αλλιώς, τα εννιά είναι στο τελευταίο 20λεπτο. Θυμηθείτε:

Στην Ελλάδα

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1 (από 0-1) με γκολ στο 63’ και το 75

Ολυμπιακός-Λεβαδειακός 3-2 με τις δύο ισοφαρίσεις της Λιβαδειάς στο 58’ και το 79’

Ολυμπιακός-Άρης 2-1 με τη μείωση του σκορ στο 74’

Αστέρας-Ολυμπιακός (1-2) στο Κύπελλο η μείωση του σκορ στο 94΄

Στην Ευρώπη

Άρσεναλ-Ολυμπιακός 2-0 με το δεύτερο γκολ στο 92’

Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 6-1 με το σκορ 2-1 έως το 68’. Και μετά τέσσερα γκολ στο 68’, 74΄, 76΄ και 79’

Ολυμπιακός-PSV 1-1 με την ισοφάριση των Ολλανδών στο 93’.

Μπορεί να είναι συγκυριακό το φαινόμενο; Που μάλιστα το παρατηρούμε ιδίως στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και στα πιο δύσκολα του ελληνικού πρωταθλήματος; Και οκ, να πούμε ότι με την Μπαρτσελόνα ήταν η άδικη αποβολή του Έσε από το 54’, ήταν η Βαρκελώνη, ήταν η δυναμικότητα του αντίπαλου. Όμως, εδώ βλέπουμε σε σχεδόν όλα τα πιο σημαντικά ματς να πέφτουν οι στροφές όσο τα παιχνίδια πλησιάζουν προς το τέλος τους. Μοιάζει δύσκολο να μπορούμε να το θεωρήσουμε τυχαίο. Θυμάστε ίσως κι ότι η ΑΕΚ στο 91’ πήγε να μειώσει και το έσωσε ο Τζολάκης, στο σουτ του Γκατσίνοβιτς που βρέθηκε μόνος. Εδώ υπάρχουν τρία γκολ παθητικό μετά το 90ο λεπτό. Άλλα έξι γκολ στο πεντάλεπτο από το 74’ έως το 79’. Κι άλλα δύο στο πεντάλεπτο από το 63΄ έως το 68.

Προσέξτε δε και το άλλο: Ο Ολυμπιακός σε ξεκίνημα αγώνων έχει φάει δυο γκολ (στο 7’ από την Μπαρτσελόνα και στο 12’ από την Άρσεναλ) και σε όλα τα υπόλοιπα α΄ ημίχρονα μόλις ένα γκολ (στο 39’ από την Μπαρτσελόνα). Άρα, στα 16 πρώτα του ημίχρονα, του έχουν βάλει γκολ (τρία συγκεκριμένα) μόνο η Άρσεναλ και η Μπαρτσελόνα! Στα β΄ ημίχρονα, όμως, η κατάσταση αλλάζει θεαματικά! Εντάξει, γενικά στα β΄ ημίχρονα μπαίνουν περισσότερα γκολ, αλλά εδώ έχουμε τεράστιες διαφορές. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ τρώει γκολ στα β΄ ημίχρονα όχι μόνο προς το τέλος, απλά εκεί χειροτερεύει το πράγμα, αλλά ακόμη και στις αρχές τους: στο 47’ από την Κηφισιά, στο 48’ από τον Παναθηναϊκό, στο 58’ από τον Λεβαδειακό!

Είναι σαφές ότι υπάρχει ένα θέμα. Πέφτουν οι στροφές. Οι δυνάμεις μειώνονται. Η κούραση φέρνει λιγότερο καθαρό μυαλό. Τα λάθη αυξάνονται. Κάπως πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα. Γιατί είναι πολύ σοβαρό θέμα.

Μήπως χρειάζονται πιο γρήγορα αλλαγές; Αυτό είναι θέμα προπονητή.

Μήπως χρειάζεται να υπάρχουν καλύτεροι παίκτες για να έρχονται από τον πάγκο; Αυτό είναι θέμα μεταγραφών.

Άσχετο: Θυμάστε τον Αμπουμπακάρ Καμαρά, εκείνο το «παλτό» που είχε φορτώσει ο Πέδρο Μαρτίνς στον Ολυμπιακό; Ο πρώην παίκτης του Άρη παίζει μπάλα τώρα στην…Ταϋλάνδη και σε συνέντευξη που έδωσε είπε μεταξύ άλλων, «ποτέ δεν ήμουν μεγάλος οπαδός του ποδοσφαίρου»! Πώς να μην βγει «παλτό» μία τέτοια μεταγραφή;

Η φωτογραφία της ημέρας:

Μου το έστειλε φίλος του Ολυμπιακού, που είχε ημερομηνίες και αναλυτικά όλα τα παιχνίδια.

Απ΄ όλες τις φορές που ο Μεντιλίμπαρ έχει πάει κι έχει δει αγώνα μπάσκετ του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ οι «ερυθρόλευκοι» έχουν χάσει μόνο μία φορά.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😃