Το συγκλονιστικό μήνυμα του Κυριακίδη για τη δολοφονία του Μάριου: «Να μην εργαλειοποιούνται, να ερωτεύονται, να είναι μαζί»

Ο Ηλίας Κυριακίδης έστειλε το δικό του μήνυμα, με αφορμή τη δολοφονία του Μάριου στη Χαλκίδα.

Η δολοφονία του 20χρονου οπαδού της ΑΕΚ στη Χαλκίδα, κατά τη διάρκεια οπαδικού επεισοδίου, αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο ενός κύκλου αίματος που δεν λέει να κλείσει στη χώρα μας.

Το όνομα του Μάριου προστέθηκε στη μεγάλη λίστα των θυμάτων που υπάρχουν στην Ελλάδα, και μακάρι να είναι ο τελευταίος που χάνει τη ζωή του επειδή έτυχε να υποστηρίζει διαφορετική ομάδα από εκείνους που βρέθηκαν απέναντί του.

Το μήνυμα του Κυριακίδη

Ο Ηλίας Κυριακίδης, το απόγευμα της Κυριακής (σ.σ. λόγω της τιμωρίας του Νίκολιτς), εκπροσώπησε την Ένωση στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς με τον ΟΦΗ και άρπαξε την ευκαιρία, στέλνοντας το δικό του μήνυμα για την οπαδική βία.

Αφού λοιπόν ολοκλήρωσε την αναφορά του στο καθαρά αγωνιστικό μέρος της νίκης της ΑΕΚ, είπε: «Αν μου επιτρέπεται, θα ήθελα να πω κάτι που δεν ήταν προγραμματισμένο. Εχθές, στην υποδοχή μας, είδα πολλά ζευγάρια που είχαν μαζί τους από μωρά έως παιδιά του δημοτικού και, σκεπτόμενος αυτό που συνέβη — το τραγικό γεγονός με τη δολοφονία του Μάριου — θα ήθελα να πω κάτι για τη ζωή και τον θάνατο, χωρίς να συμβουλεύω κανέναν, χωρίς να νουθετώ κανέναν.

Θα ήθελα να πω πως τα παιδιά, μεγαλώνοντας, θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη αγάπη για την ίδια τη ζωή. Να σκέφτονται πως η ομάδα που αγαπούν δεν σημαίνει πως πρέπει να μισούν όποιον αγαπά κάποια άλλη ομάδα. Να μην εργαλειοποιούνται, να επιμορφώνονται, να εκπαιδεύονται, να ερωτεύονται και να βρίσκονται μαζί, όσο κι αν τους χωρίζουν οι όποιες κοινωνικές ανισότητες υπάρχουν. Να στέκονται μαζί και όχι απέναντι».

Δείτε το video με τις δηλώσεις του Κυριακίδη