Κηφισιά - Ολυμπιακός: Το ακυρωθέν γκολ του Ρέτσου αλά... Γιόβιτς για σπρώξιμο (vid)
Ο Ολυμπιακός πήγε με προβάδισμα ενός γκολ στα αποδυτήρια της Νεάπολης στο ημίχρονο του αγώνα με την Κηφισιά. Στο φινάλε του δεύτερου μέρους ο Παναγιώτης Ρέτσος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα αλλά ο Βεργέτης ακύρωσε το γκολ έπειτα από παρέμβαση του VAR, όπως είχε κάνει και στη φάση του Μουζακίτη.
Στο 45+3' ο αρχηγός των Πειραιωτών σκόραρε με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Ροντινέι, όμως εν τέλει το γκολ ακυρώθηκε για σπρώξιμο στον Ούγκο Σόουζα.
Πρόκειται για φάση η οποία θυμίζει το ακυρωθέν γκολ του Λούκα Γιόβιτς στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό για φάουλ στον Χάρη Μαυρία, απόφαση η οποία είχε επιβεβαιωθεί από τον Στεφάν Λανουά.
