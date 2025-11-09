Στο φινάλε του πρώτου μέρους της Κηφισιάς με τον Ολυμπιακό ο Παναγιώτης Ρέτσος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά αλλά το γκολ ακυρώθηκε για σπρώξιμο στον Σόουζα.

Ο Ολυμπιακός πήγε με προβάδισμα ενός γκολ στα αποδυτήρια της Νεάπολης στο ημίχρονο του αγώνα με την Κηφισιά. Στο φινάλε του δεύτερου μέρους ο Παναγιώτης Ρέτσος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα αλλά ο Βεργέτης ακύρωσε το γκολ έπειτα από παρέμβαση του VAR, όπως είχε κάνει και στη φάση του Μουζακίτη.

Στο 45+3' ο αρχηγός των Πειραιωτών σκόραρε με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Ροντινέι, όμως εν τέλει το γκολ ακυρώθηκε για σπρώξιμο στον Ούγκο Σόουζα.

Πρόκειται για φάση η οποία θυμίζει το ακυρωθέν γκολ του Λούκα Γιόβιτς στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό για φάουλ στον Χάρη Μαυρία, απόφαση η οποία είχε επιβεβαιωθεί από τον Στεφάν Λανουά.