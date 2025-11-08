Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet: Χέρι - πέναλτι του Παπαγεωργίου, 1-0 ο Ενκολόλο (vid)
Με τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού ο Παναιτωλικός άνοιξε το σκορ κόντρα στην ΑΕΛ Novibet με εκτέλεση πέναλτι του Ενκολόλο.
Ο Παναιτωλικός ήταν εξ αρχής ανώτερος στον αγώνα με την ΑΕΛ Νovibet στο Αγρίνιο και πήρε προβάδισμα στο 30ο λεπτό. Ο Μίχαλακ έβγαλε τη σέντρα, ο Παπαγεωργίου έκανε χέρι και ο διαιτητής Μόσχου έδειξε με τη μία την άσπρη βούλα.
Ο Ενκολόλο ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και παρόλο που ο Μελίσσας έπεσε σωστά τον νίκησε για το 1-0, το οποίο ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.
