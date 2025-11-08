Ο Κ. Νικολακόπουλος κάνει μέσα από το blog του στο gazzetta μία ανάλυση της νέας Κ19 του Ολυμπιακού μέσα από την παρουσία της στο Γιουθ Λιγκ.

Πέρασε, όχι παράλογα, λίγο στα ψιλά το Ολυμπιακός- PSV 2-2 για το Γιουθ Λιγκ στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, καθότι έγινε την ίδια ημέρα, λίγες ώρες πριν, από το παιχνίδι των δύο ομάδων στο Καραϊσκάκη για το Τσάμπιονς Λιγκ.

Ένα παιχνίδι με δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα, καθότι στα πρώτα 30 λεπτά οι Ολλανδοί προηγήθηκαν 0-2 και εύκολα θα μπορούσαν να ήταν μπροστά στο σκορ και με 0-3 (!), αλλά στα υπόλοιπα 60 λεπτά ο Ολυμπιακός τους στρίμωξε πολύ άσχημα, ισοφάρισε, έχασε πέναλτι και εύκολα θα μπορούσε να το γυρίσει. Οπότε η ομάδα του Σίμου μάλλον πρέπει να νιώθει αδικημένη από το αποτέλεσμα-σημειωτέον με νίκη της τώρα θα ήταν ισόβαθμη στην 6η θέση της League Phase μαζί με Μπαρτσελόνα, Ντόρτμουντ κ.α.

Μιλάμε για μία εντελώς νέα ομάδα σε σχέση με εκείνη που πριν ενάμιση χρόνο πήρε το Γιούθ Λιγκ, με μόνο τους Λιατσικούρα κι Αλαφάκη ουσιαστικά να έχουν απομείνει. Υπό αυτές τις συνθήκες και με το δεδομένο ότι δεν υπάρχει κάποιο σούπερ ταλέντο όπως ο Κωστούλας για να κάνει τη διαφορά, η πορεία της νέας Κ19 είναι αξιόλογη, αφού έχοντας δώσει και τέσσερα σπουδαία παιχνίδια για το Γιουθ Λιγκ δεν έχει χάσει την επαφή της με την κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, όπου ισοβαθμεί με τον ΠΑΟΚ (έχει ματς λιγότερο) και την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟ και τον Άρη να είναι ένα πόντο πίσω στην πιο αμφίρροπη μάχη εδώ και χρόνια στην κατηγορία.

Σίγουρα ο Ολυμπιακός πρέπει να διορθώσει αυτό το φαινόμενο των δύο τελευταίων αγώνων να αιφνιδιάζεται υπερβολικά εύκολα στα πρώτα λεπτά (το τελικό 0-3 από την Μπαρτσελόνα τις προάλλες είχε διαμορφωθεί στο πρώτο 25λεπτο…). Έτσι ώστε να μην αδικούν τα παιδιά τον ίδιο τους τον εαυτό, αφού κάνουν μεγάλη και καλή προσπάθεια. Να λάβουμε, πάντως, υπόψιν μας ότι η Κ19 έχει ένα μεγάλο χάντικαπ, καθώς ο βασικός της σέντερ φορ, και σημαντική μεταγραφή του καλοκαιριού, ο πανύψηλος Αγγελάκης, υπέστη σοβαρό τραυματισμό και θα χάσει τη σεζόν, αφήνοντας μεγάλο κενό στη θέση του.

Σε ατομικό επίπεδο μου άρεσε ένα παιδί που είχα ξεχωρίσει κι από τη Β ομάδα, ο 19χρονος Τουφάκης, παίζοντας σε ρόλο έξω αριστερά, αν και στην Β ομάδα τον βάζουν 8άρι. Έβγαλε ποιότητα, μπήκε στις φάσεις, σκόραρε, πέρασε καλές πάσες, ήταν μαχητής.

Πολύ κοντός, αλλά «διάολος» ο άλλος στα πλάγια της επίθεσης, ο 18χρονος Κολοκοτρώνης, αριστεροπόδαρος, στιλ Φετφατζίδη! Ήθελε τον χρόνο του για να βρει τα πατήματα του, αλλά όταν το έκανε έγινε πραγματικά πολύ επικίνδυνος, με καλές συνεργασίες (όπως εκείνη στο γκολ του Τουφάκη), με καλό τελείωμα και γκολ ο ίδιος και πολύ μεγάλη δραστηριότητα.

Ο γκολκίπερ Χριστοδουλόπουλος (18) αιφνιδιάστηκε άσχημα στο φάουλ που έφερε το 0-1, αλλά συνήλθε άμεσα και μέσα σε λίγα λεπτά είχε πολύ σπουδαία επέμβαση και ήταν γενικά καλός.

Ο δεξιός μπακ Σιώζος (ούτε καν 17) πήρε όλη την πλευρά, ήταν αρκετά επιθετικογενής και είχε καλά και λιγότερα καλά πράγματα.

Ο αριστερός μπακ Αλαφάκης (19) είχε χοντρά λάθη (πουλήματα μπάλας), αλλά και μεγάλες βοήθειες (κέρδισε πέναλτι, είχε καλά κτυπήματα στα στημένα, αλλά και ένα σωτήριο τάκλιν στο τέλος).

Ο δεξιός στόπερ Καρκατσάλης (18) είχε καλές επεμβάσεις και λιγοστές ήττες.

Ο κεντρικός στόπερ Μίλισιτς (19) έχει ωραίο στιλ, κόβει και το έχει με την μπάλα. Όμως κι ένα σοβαρό λάθος που παραλίγο να στοιχίσει.

Ο αριστερός μπακ Αβραμούλης (17) είχε μια άτυχη ημέρα, ενεπλάκη σε λάθη και στο δεύτερο γκολ κι έγινε αλλαγή από το 32.

Ο αμυντικός χαφ Φίλης (18) ήταν από τους καλούς, χαμηλά και ψηλά (έχει μπόϊ), με καλό αριστερό πόδι και χάϊλαϊτ την φοβερή ασίστ για το 2-2 με εκπληκτικό τακουνάκι.

Ο box to box Λιατσικούρας (19), που παίζει και στην πρώτη και στη Β ομάδα (!), έκανε αρκετά καλό παιχνίδι, με αποκορύφωμα την ωραία μπούκα και το γύρισμα για το γκολ στον Τουφάκη. Με πολλά κλεψίματα, αλλά και χαμένο-κακοκτυπημένο πέναλτι. Πήγε να πάρει τη ρεβάνς με καλό σουτ στο β΄ ημίχρονο, αλλά ατύχησε (λίγο άουτ).

Ο σέντερ φορ Χάμζα (18) δεν είναι σέντερ φορ. Έπαιξε κάπως…αναγκαστικά σε αυτή τη θέση και δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί. Όταν πέρασε σε ρόλο δεκαριού ήταν σαφώς καλύτερος, με ωραίες κινήσεις.

Ο Βασιλακόπουλος (18) που πήρε τη θέση του φορ από το 32’ κι αυτός δεν είναι φορ. Εξτρέμ είναι, το πάλεψε περισσότερο μπροστά και είχε κάποιες καλές ενέργειες. Αλλά ουσιαστικά η ομάδα ήταν φανερό σε ολόκληρο το 90λεπτο ότι έπαιζε χωρίς φορ, αφού πολύ απλά δεν έχει.

Ο Σίμος ξεκίνησε με το κλασικό 3-4-3 της Κ19, αλλά έξυπνα το γύρισε από το 32΄ σε 4-3-3 με την ομάδα να λειτουργεί πολύ καλύτερα. Ήταν κι άτυχος, καθώς ενώ ήταν έτοιμος δίπλα στον 4ο διαιτητή) να μπει ο Βασιλακόπουλος αντί του Αβραμούλη, ο Αβραμούλης έκανε λάθος και ήρθε το 0-2 .

Άσχετο: Ο Ζέλσον πέτυχε την Τρίτη επί της PSV το δεύτερο γκολ του στο Τσάμπιονς Λιγκ. Το πρώτο ήταν πάλι στο Καραϊσκάκη, στην ίδια εστία (!), μπροστά στη θύρα 7, αλλά εις βάρος του Ολυμπιακού, στη νίκη 3-2 της Σπόρτινγκ το φθινόπωρο του 2017.

Ήρθαν έτσι τα πράγματα κι ο Ολυμπιακός τέλειωσε το κρίσιμο παιχνίδι κόντρα στην PSV έχοντας μία τριάδα στα χαφ, με τρία πολύ μικρά σε ηλικία παιδιά, τον 19χρονο Μουζακίτη, τον 21χρονο Σιπιόνι και τον 23χρονο Νασιμέντο. Εξυπακούεται ότι όλοι παίζουν φέτος πρώτη φορά στο Τσάμπιονς Λιγκ, με τους δύο ξένους να μην έχουν την παραμικρή εμπειρία γενικά από Κύπελλα Ευρώπης.

Δεν είναι εύκολο να περιμένεις άριστη διαχείριση μίας πολύ κρίσιμης κατάστασης. Καμιά φορά, όμως, υπάρχουν κι αναποδιές, με τον πολύ έμπειρο Γκαρθία να έχει γίνει αναγκαστική αλλαγή από το 62’, τον Έσε που έχει εντελώς άλλες παραστάσεις σε σχέση με τους Σιπιόνι, Νασιμέντο να ήταν τιμωρημένος και ακόμη και τον Τσικίνιο, που θα μπορούσε να παίξει κεντρικό χαφ, να έχει βγει από το 74’ με κράμπες.

