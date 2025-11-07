Ο ΠΑΟΚ μετά την τεσσάρα με τη Γιούνγκ Μπόις έχει πλέον την προσοχή του στραμμένη στο μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ που βρέθηκαν στην αρχική 11άδα κόντρα στους Ελβετούς ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα. Οι υπόλοιποι - και ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό - δούλεψαν στον τομέα της τακτικής και της φυσικής κατάστασης μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια, ενώ έπαιξαν κι οικογενειακό διπλό.

Ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης επέστρεψε στη Νέα Μεσημβρία μετά την ίωση που τον ταλαιπώρησε και έκανε πρόγραμμα επανένταξης στο γήπεδο. Ο Μαντί Καμαρά έβγαλε μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά.Το Σάββατο (08.11) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:45 και το απόγευμα θα αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο Μακεδονία για την Αθήνα.