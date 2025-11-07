Το σπουδαίο διπλό του Παναθηναϊκού στη Σουηδία επί της Μάλμε (0-1) ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «''Καυτός'' με Τζούρισιτς» ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Μάλμε, «Χοντρή γκέλα» η ΑΕΚ.

Livesport: «Ευρω-Παναθα του Ράφα!» στη Σουηδία.

Φως των σπορ: «Βλέπει πρόκριση» ο Παναθηναϊκός μετά το διπλό στη Σουηδία.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Νέα συμβόλαια!» για Ζέλσον και Πιρόλα στον Ολυμπιακό.

Ώρα των σπορ: «Δεν μπορεί να γίνονται αυτά!» για την ΑΕΚ!