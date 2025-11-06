Η ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν και οι αποψινές μάχες των ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Ηθικός νικητής!» ο Ολυμπιακός απέναντι στην Αϊντχόφεν.

Livesport: «Μπορείτε το 3 στα 3!» ενόψει των αποψινών αγώνων ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ.

Φως των σπορ: «Τα αίτια μιας σκληρής ισοπαλίας» για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Έρχονται καυτές νύχτες!» κάτι πολύ μεγάλο χτίζει για την Ευρώπη ο Ολυμπιακός.

Ώρα των σπορ: «Νίκη αδιαπραγμάτευτα» θέλει η ΑΕΚ απέναντι στη Σάμροκ Ρόβερς.