Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (6/11) στο Gazzetta
Η ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν και οι αποψινές μάχες των ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Ηθικός νικητής!» ο Ολυμπιακός απέναντι στην Αϊντχόφεν.
Livesport: «Μπορείτε το 3 στα 3!» ενόψει των αποψινών αγώνων ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ.
Φως των σπορ: «Τα αίτια μιας σκληρής ισοπαλίας» για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Έρχονται καυτές νύχτες!» κάτι πολύ μεγάλο χτίζει για την Ευρώπη ο Ολυμπιακός.
Ώρα των σπορ: «Νίκη αδιαπραγμάτευτα» θέλει η ΑΕΚ απέναντι στη Σάμροκ Ρόβερς.
