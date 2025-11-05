Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (5/11) στο Gazzetta
Η ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν στο Φάληρο (1-1) ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Αμαρτία...» για τον Ολυμπιακό η ισοπαλία με την Αϊντχόφεν.
Livesport: «Ελεϊνή παλιόμπαλα!» για το ματς του Ολυμπιακού, «Ηγέτης για πάντα» στον ΠΑΟ ο Σλούκας.
Φως των σπορ: «Το άξιζε, δεν το πήρε, με γκολ μαχαιριά» ο Ολυμπιακός.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Περήφανοι!» θάμπωσαν όλη την Ευρώπη οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ.
Ώρα των σπορ: «Ως πότε;» θα θρηνούμε θύματα για τα οπαδικά;
