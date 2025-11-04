Ο 18χρονος επιθετικός Σωτήρης Τερζής έγινε επαγγελματίας στον Παναθηναϊκό υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για Τερζή

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Σωτήρη Τερζή. Ο 18χρονος επιθετικός υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους.

Ο Σωτήρης Τερζής γεννήθηκε στο Μαρούσι στις 11 Αυγούστου 2007 και ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο το 2012 στον ΑΕΠΟΡ, στη συνέχεια αγωνίστηκε στα Καλύβια και στον Πανιώνιο. Στην ακαδημία του Παναθηναϊκού εντάχθηκε το 2023. Την τρέχουσα σεζόν είναι ενεργό μέλος της Κ19 και μάλιστα κλήθηκε και στην Εθνική ομάδα Κ19.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ο Σωτήρης Τερζής ανέφερε: «Είναι μια ξεχωριστή στιγμή για μένα η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό. Αποτελεί ανταμοιβή για όλη την προσπάθεια και τις θυσίες που έχω κάνει, αλλά παράλληλα το ξεκίνημα μιας νέας, πιο απαιτητικής πορείας. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να κερδίσω τη θέση μου στην πρώτη ομάδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου και σε όλους όσοι με στήριξαν σε κάθε βήμα αυτής της διαδρομής».

Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με τον Σύλλογο.