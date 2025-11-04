Το καθοριστικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Must win!» το αποψινό ματς του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν.

Livesport: «Κάτι...μαγικό!» περιμένει ο κόσμος των Πειραιωτών, «Κορόνα και παίκτες winners» φέρνει ο Αλαφούζος στον ΠΑΟ.

Φως των σπορ: «Θρυλική αντεπίθεση» ετοιμάζει ο Ολυμπιακός κόντρα στην PSV.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Αυτοί να ανησυχούν!», δεν αλλάζει ταυτότητα και πλάνο ο Μεντιλίμπαρ.

Ώρα των σπορ: «Ο καλύτερος είναι εδώ!» η αναφορά για τον Πινέδα.