Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (4/11) στο Gazzetta
Το καθοριστικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Must win!» το αποψινό ματς του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν.
Livesport: «Κάτι...μαγικό!» περιμένει ο κόσμος των Πειραιωτών, «Κορόνα και παίκτες winners» φέρνει ο Αλαφούζος στον ΠΑΟ.
Φως των σπορ: «Θρυλική αντεπίθεση» ετοιμάζει ο Ολυμπιακός κόντρα στην PSV.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Αυτοί να ανησυχούν!», δεν αλλάζει ταυτότητα και πλάνο ο Μεντιλίμπαρ.
Ώρα των σπορ: «Ο καλύτερος είναι εδώ!» η αναφορά για τον Πινέδα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Νεϊμάρ: Ο Αντσελότι τον άφησε ξανά εκτός κλήσεων της Εθνικής Βραζιλίας
- «Επαέ θα χυθεί το αίμα σας και των κοπελιών σας»: Απειλές θανάτου από το σόι Καργάκη - «Γκρέμισε» τη φυλακή ο αδερφός του
- Μπλέιζερς - Λέικερς 115-123: Έιτον και Χατσιμούρα έπαιξαν για... όλους τους απόντες και διατήρησαν το εκτός έδρας αήττητο