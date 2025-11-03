Αστέρας Τρίπολης - ΟΦΗ: Πού θα δείτε το τελευταίο ματς της 9ης αγωνιστικής της Super League
Σήμερα Δευτέρα (03/11) ρίχνει αυλαία η 9η αγωνιστική της Stoiximan Superleague με την αναμέτρηση ανάμεσα στον Αστέρα AKTOR και τον ΟΦΗ στη Τρίπολη. Και οι δύο ομάδες θα αναζητήσουν τη νίκη, με τον Αστέρα να μην έχει καταφέρει μέχρι τώρα να πετύχει νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα, αφού μετράει 3 ισοπαλίες και 5 ήττες. Από την άλλη ο ΟΦΗ, με τον Χρήστο Κόντη πλέον στο πάγκο, έχει 2 νίκες και 5 ήττες καθώς εκκρεμεί ο αγώνας με τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαϊδης»
Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 17:00 με ζωντανη τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports Prime.
Η μετάδοση της ημέρας
- Αστέρας AKTOR - ΟΦΗ (17:00, Novasports Prime)
