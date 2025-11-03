Τρίποντο συσπείρωσης απέναντι σε εμετική διαιτησία!

Ο Γιώργος Τσακίρης εστιάζει στη σημασία μιας νίκης με το τρόπο που ήρθε και ενώ πολλοί είχαν σημαδέψει γκέλα, στον ρέφερι και σε όσα δύναται να φέρει αυτή...

Η ΑΕΚ υποδέχθηκε τον Παναιτωλικό στην Νέα Φιλαδέλφεια με την ...πλάτη στο τοίχο για αποτέλεσμα, αφού προερχόταν από δύο ήττες και μάλιστα σε ντέρμπι, βασικά και πιο σωστά: μονόδρομος η κατάκτηση της νίκης τη στιγμή που δεν υπήρχε περιθώριο για κάτι άλλο. Διότι οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα πλην νίκης θα προκαλούσε τεράστια ζητήματα και πίεση στην Ένωση, η οποία ίσως να ήταν αρκετή για να τελειώσει πρόωρα -και για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς- τη σεζόν, σε ότι αφορά στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος, ίσως και όχι μόνο. Για να είμαι ειλικρινής αν δεν υπήρχε και η εμετική διαιτησία του Ιωάννη Παπαδόπουλου, ακόμη και η επικράτηση με το φτωχό σε όλα τα επίπεδα 1-0 προς το τέλος της αναμέτρησης, θα ήταν αρκετό για να προκληθεί επιπλέον εσωστρέφεια και κουβέντα για πρόσωπα και καταστάσεις... Όχι αδίκως μιας και ο Δικέφαλος των πολλών και σημαντικών απουσιών, για ματς με ομάδα που παίζει ταμπούρι όπως το έκανε ο Αναστασίου, τα είχε βρει αρκετά σκούρα, μα βάση της εικόνας του αγώνα άξιζε στο 100% τους τρεις βαθμούς.

Όπως θα συνέβαινε σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα των βασικών αντιπάλων της ΑΕΚ πού θα αντιμετώπιζαν τον Παναιτωλικό όπως έπαιξε στης Φιλαδέλφειας τα μέρη και με τέτοια αισχρή σε βάρος της γηπεδούχου διαιτησία! Προφανώς και δεν υπάρχει προηγούμενο (και δεν θα προκύψει επόμενο) να παίξει η ομάδα του Αγρινίου σε έδρα ενός εκ των τεσσάρων ομάδων που επιθυμούν να πρωταγωνιστούν και να τύχει τέτοιας υπέρ της διαιτησίας, αλλά αν συνέβαινε και με οποιαδήποτε άλλη ομάδα πλην της Ένωσης, δεδομένα θα έφευγε τουλάχιστον με τον βαθμό. Στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ η ατυχία της ομάδας του Παναιτωλικού είναι ότι είχε σε εξαιρετική μέρα τον κορυφαίο μέσο του ελληνικού πρωταθλήματος, τον Πινέδα, κάτι που όταν συμβαίνει συνήθως προκύπτει νίκη των "κιτρινόμαυρων", τόσο απλά! Αν μη τι άλλο όμως συνιστά τεράστια αποτυχία για τον Παναιτωλικό να μη τσιμπήσει βαθμό με τέτοια βοήθεια που του παρουσιάστηκε από τον Παπαδόπουλο και πρέπει να προβληματίσει τον Αναστασίου και τους παίκτες του...

Από την άλλη για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πρόκειται για ένα τρίποντο συσπείρωσης απέναντι σε διαιτησία εμετική και σε ομάδα με στημένο... πούλμαν στο δεύτερο μισό του γηπέδου που δημιούργησε μια υποψία φάσης σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και η οποία τελείωσε εύκολα πάνω στον Στρακόσα! Επιεικώς απαράδεκτο για την αντίπαλο της ΑΕΚ και ενώ ο Παπαδόπουλος είχε φροντίσει να δείξει την κίτρινη κάρτα στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο της Ένωσης έως το 35', έκανε και άλλα απίθανα με ανάποδα φάουλ (7 τον αριθμό) και απίστευτο σερί διακοπών, με στόχο να μη βρει με τίποτα ρυθμό ο Δικέφαλος, γεγονότα που απογειώνουν τον βαθμό αποτυχίας του Παναιτωλικού να παίξει έστω κάτι σαν ποδόσφαιρο στην Νέα Φιλαδέλφεια. Στ' αλήθεια τι άλλο να κάνει ο Παπαδόπουλος και πόσο να βοηθήσει; Δεν έδωσε κάρτες τουλάχιστον 8 στον αντίπαλο, στον δε Ενκολόλο χάρισε 3 κίτρινες, θα έπρεπε να είχε αποβληθεί πριν συμπληρωθεί ώρα αγώνα, αλλά και πάλι τίποτα από τους φιλοξενούμενους: γεγονός που πρέπει να τους προβληματίσει μιας και τέτοια διαιτησία υπέρ τους απέναντι σε διεκδικήτρια του τίτλου ομάδα, ίσως να βρει ξανά στο Αγρίνιο με την ΑΕΚ και μόνο!

Πραγματικά αρχίζω να πιστεύω ότι αν δεν ήταν αυτός ο απαράδεκτος διαιτητής ίσως και να μην κατακτούσε τη νίκη η ΑΕΚ, μιας και με το ...ρεσιτάλ απαράδεκτων αποφάσεων που είχε μονόπλευρα στον αγώνα, προκάλεσε την αντίδραση των 20.000 και πλέον φίλων της Ένωσης και μετέτρεψε την Νέα Φιλαδέλφεια σε καμίνι που δεν υπήρχε καμία περίπτωση να μη σπρώξει την ομάδα του Νίκολιτς στην κατάκτηση της νίκης, η οποία όπως ήρθε είναι δυνατό να κάνει τεράστιο καλό στους "κιτρινόμαυρους"! Και δεν αναφέρομαι στη φάση του γκολ που ακύρωσε, του Λούκα Γιόβιτς, άσχετα που το έκανε ο Ευαγγέλου, ο οποίος βρισκόταν ξανά στο VAR σε ματς της ΑΕΚ, τρίτο σερί αν θυμάμαι σωστά στο πρωτάθλημα (γενικά καλό οικονομικά Σαββατοκύριακο για τον Ευαγγέλου ο οποίος έπαιξε και μια μέρα πριν στο Περιστέρι το παιχνίδι Ατρόμητος με Κηφισιά), αφού σωστά ακυρώνεται (αν και διατηρώ αμφιβολίες αν θα το έκανε εφόσον η γηπεδούχος ήταν ο Ολυμπιακός, ή ο ΠΑΟΚ).

Όπως και να 'χει υπάρχει ποδοσφαιρική δικαιοσύνη και αποδόθηκε: η ομάδα που άξιζε το τρίποντο με πέντε καθαρές ευκαιρίες για να το πετύχει και φυσικά ένα δοκάρι (και γκολ που ακυρώθηκε), ήταν η ΑΕΚ και το κατάφερε και ας ήταν προβληματική η εικόνα της στο να δημιουργήσει περισσότερο, τη στιγμή που είχε σημαντικές απουσίες. Βέβαια παίζει και ο αντίπαλος και το... ταμπούρι δεν το κερδίζεις πάντα εύκολα, για να θυμόμαστε και τι συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Ωστόσο όπως φάνηκε στις διαιτητικές αποφάσεις, έμοιαζε στο συγκεκριμένο ματς να είχαν ποντάρει αρκετοί στην γκέλα της Ένωσης: αυτό κι αν απογειώνει τη χαρά της νίκης στα ...χασομέρια! Μια επικράτηση που ήρθε χάρη στον Πινέδα, τον σούπερ Ρότα (αν ήταν αποτελεσματικοί οι Καλοσκάμης και Ζοάο Μάριο θα είχε άλλες δυο ασίστ ο διεθνής δεξιός μπακ του Δικέφαλου). Για τα υπόλοιπα και τα όσα δεν μας άρεσαν θα ασχοληθούμε από αύριο, αφού το ζητούμενο ήταν να κατακτηθεί η νίκη προκειμένου να είναι ζωντανή στο κόλπο (αν και με τέτοιες διαιτησίες ειλικρινά δεν γνωρίζω αν θα καταφέρει να μείνει ...ζωντανή στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος)!

*Λίγο έλειψε να μου βγάλει εμένα και σε πολλούς από τους 20.000 ΑΕΚτζήδες κίτρινη κάρτα ο Παπαδόπουλος. Ευτυχώς δεν ήμασταν κοντά του, διαφορετικά ήταν δεδομένο, μη σας πω και όποιος περνούσε έστω από την Δεκελείας! Για τα ζητήματα της ΑΕΚ και την εικόνα της θα τα πούμε από αύριο μιας και εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας ποτέ!