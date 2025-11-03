Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας με τους Galacticos και την αναμέτρηση ανάμεσα σε Αστέρα AKTOR και ΟΦΗ.

Δευτέρα σήμερα (3/11) και το αθλητικό μενού περιλαμβάνει παιχνίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στα ξένα πρωταθλήματα.

Η 9η αγωνιστική της Stoiximan Superleague ολοκληρώνεται στην Τρίπολη, εκεί όπου ο Αστέρας AKTOR υποδέχεται τον ΟΦΗ στις 17:00, σε ματς που θα δείτε ζωντανά από το Novasports Prime.

Νωρίτερα φυσικά οι Galacticos του Gazzetta θα σχολιάσουν τα όσα είδαμε το Σαββατοκύριακο από τους «μεγάλους» και θα μας βάλουν σιγά σιγά σε... ευρωπαϊκό κλίμα.

Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ για τις νίκες του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, αλλά και την ήττα του Παναθηναϊκού στον Βόλο.

Συνδέσεις με τους Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλό από τη Θεσσαλονίκη για τα νέα από ΠΑΟΚ και Άρη.

Όσον αφορά τα ξένα πρωταθλήματα, η μάχη της Σάντερλαντ με την Έβερτον για την Premier League ξεχωρίζει (22:00, Novasports Premier League), ενώ έχουμε παιχνίδια και σε La Liga και Serie A.

Οι μεταδόσεις της ημέρας