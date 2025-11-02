Ο Ιταλός μέσος του ΠΑΟΚ Αλεσάντρο Μπιάνκο έκανε σύγκριση του γκολ που σημείωσε κόντρα στον Πανσερραϊκό με ιταλική συνταγή.

Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο έχει προσαρμοστεί απόλυτα στον ΠΑΟΚ.

Παίρνει χρόνο συμμετοχής, ανεβαίνει συνεχώς και κόντρα στον Πανσερραϊκό σημείωσε ένα εκπληκτικό γκολ. Ο 23χρονος Ιταλός μέσος μετά το ματς δέχθηκε το πείραγμα του Οζντόεφ. Ο Ρώσος χαφ τον αποκάλεσε «Αμπροσίνι» και προφανώς εννούσε τον παλαίμαχο διεθνή Ιταλό χαφ των Μίλαν, Φιορεντίνα, Μάσιμο Αμπροσίνι.

Από τη Φιορεντίνα, άλλωστε, έχει έρθει δανεικός στον Δικέφαλο ο Μπιάνκο. Ο ταλαντούχος μέσος μετά τον αγώνα έκανε σύγκριση του γκολ και με ιταλική συνταγή.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είμαι χαρούμενος για το γκολ, αλλά κυρίως για τη νίκη της ομάδας, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο. Είναι καλή περίοδος αυτή που διανύουμε, αλλά έχουμε μπροστά μας δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια, πρώτα το ευρωπαϊκό και μετά με τον Παναθηναϊκό, πριν το ρεπό. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόουτς για τα καλά του λόγια. Είμαστε καλή ομάδα, με καλούς ανθρώπους, με έχουν βοηθήσει πολύ. Μου αρέσει η πόλη, μου αρέσει η ομάδα. Πρέπει να πάρουμε τους έξι βαθμούς στα ματς που έρχονται, με τον ίδιο τρόπο που κάναμε μέχρι τώρα».

Για το αν μπορούσε να συγκρίνει το γκολ του με ένα ιταλικό φαγητό: «Λιγκουίνι με ντομάτα, απλό αλλά καλό».

Για τα ματς με Γιουνγκ Μπόις και Παναθηναϊκό: «Στόχος φυσικά είναι οι έξι βαθμοί. Θα κοιτάξουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας και να πάρουμε δύο νίκες».

Για το ότι ο Οζντόεφ τον αποκάλεσε Αμπροσίνι: «Μην τον ακούτε… κάνει πλάκα!».

Για το αν ο Μπαρέλα, το είδωλό του, θα μπορούσε να πετύχει ένα γκολ, σαν αυτό που έβαλε: «Είναι το είδωλό μου, σίγουρα θα μπορούσε να το κάνει».